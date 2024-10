Pilar Smith llevaría a la Justicia a Matilda Blanco: los escandalosos motivos

Matilda Blanco y Pilar Smith siguen en pie de guerra y al parecer no tienen pensado sacar el pie del acelerador. La periodista se encuentra muy enojada luego de que la diseñadora de modas que se encuentra como panelista en LAM (América) cuestionó de manera contundente un vestido rojo que había utilizado ella en una gala de los Martín Fierro.

Pilar tomó una especie de "venganza" y criticó a Matilda por el vestido que utilizó en la entrega del Martín Fierro de Cine celebrado en la Usina del Arte, allí la conductora sostuvo que "A mi todo el mundo me decía que Matilda me tenia que pedir perdón, no entendía nada a lo que se refería. La verdad es que no me gustó el vestido, no me lo pondría, el color no me gusta y no es algo que me guste", sostuvo.

Además agregó que "no me gustó para nada, ese color no me parece sentador, me pareció muy cargado arriba abajo, un montón. Si vos me preguntas no me gustó. Me quedo toda la vida con el mío, que marcó tendencia con los picos". En LAM, Ángel de Brito dio detalles de útlimo momento.

Mirá el video

Es que Pilar Smith estaría evaluando llevar a la Justicia a Matilda por las polémicas declaraciones contra ella: "Quiere llevar a tribunales a la diseñadora de moda. No por el vestido del Martín Fierro sino por los dichos sobre el buzo. Me informan que hoy en el programa de Entrometidos, Pilar dijo que está evaluando llevar a la Justicia por lo del buzo", expresó el conductor de LAM.