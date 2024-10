Paul McCartney volvió a hacer historia con un show lleno de guiños cordobeses

Paul McCartney volvió a hacer historia en la ciudad de Córdoba el miércoles por la noche en la que ofreció un espectáculo inolvidable que emocionó a miles de personas en el Estadio Mario Alberto Kempes.

En el marco de su gira "Got Back Tour", el legendario ex Beatle, a sus 82 años, dio un concierto lleno de pasajes memorables, un repertorio repleto de clásicos y guiños especiales al público cordobés.

El saludo inicial de McCartney no defraudó: "Hola Argentina, hola Córdoba ¿Dónde están los culiados?", dijo para romper el hielo y desatar la ovación de los presentes. Es que el público esperaba que el británico utilizara la típica expresión cordobesa, tal como lo había hecho en su primera visita a la ciudad en 2016.

Pero en esta ocasión, redobló la apuesta y sumó nuevos condimentos: "Córdoba, ciudad del fernet y del cuarteto", graficó poco después, provocando el cálido aplauso de los espectadores.

El show comenzó puntual a las 21, luego de las actuaciones previas de la artista Zoe Gotusso y el DJ Chris Holmes. Un público variado que aunó a varias generaciones de fans recibió al músico inglés que apareció en el escenario con su icónico bajo Hofner. "Can’t Buy Me Love" fue el tema elegido para abrir la noche, seguido por una lista de canciones que abarcó no solo su época junto a Los Beatles, sino también junto a Wings y en su carrera solista.

Con una energía contagiosa y un carisma que lo mantiene vigente a través de los años, Paul McCartney brilló a lo largo de las dos horas y media que duró su show en Córdoba. Foto: Gabriel Ferreyra

Con una energía contagiosa y un carisma que lo mantiene vigente a través de los años, Paul McCartney brilló a lo largo de dos horas y media, con un show que esquivó la lluvia que amenazaba con opacar una cita casi obligatoria con el legendario artista.

Uno de los momentos más conmovedores de la velada se dio cuando el músico le dedicó "Here Today" a su "amigazo John" Lennon, un tema que escribió en homenaje a su compañero fallecido. Pero no fue el único recuerdo que trajo al escenario del Kempes. Con la emoción a flor de piel, interpretó "Now and Then", una canción póstuma de Lennon que fue finalizada recientemente, y que también formó parte del setlist en tierras cordobesas.

El público cordobés no solo vibró con los clásicos de la banda de Liverpool, sino que también disfrutó de éxitos de la etapa de Wings como "Band on the Run", mientras que la potencia de "Live and Let Die" fue coronada con un show de fuegos artificiales, siendo una de las grandes sorpresas visuales de la noche, que contrastó con otros momentos donde McCartney se volvió más íntimo con los espectadores como cuando solo con su guitarra, interpretó "Blackbird".

A lo largo del espectáculo, McCartney no dejó de interactuar con los fanáticos. En "Hey Jude", pidió a "los vagos" y "las chichises" que cantaran con él. Luego calificó su recital como "buenardo". Y así siguieron los guiños locales y bromas que hicieron vibrar al público que colmó el estadio Kempes desde temprano. El show de Paul McCartney en Córdoba no fue solo una experiencia musical, también fue un despliegue visual de gran magnitud. Foto: Gabriel Ferreyra.

La noche no fue solo una experiencia musical, también fue un despliegue visual de gran magnitud con impresionantes proyecciones y efectos especiales que impactaron, en especial, luego de que se conociera que tanto el sonido como la iluminación y pantallas eran impulsados por un generador a base de biocombustible, con la clara intención de concientizar sobre el uso de las energías renovables.

El cierre del espectáculo tampoco defraudó con una secuencia de bises que incluyó temas icónicos como "Get Back", "Let it Be" y la emotiva "Golden Slumbers/Carry That Weight/The End".

Al cierre del show, Paul McCartney pudo demostrar con su chispa intacta, porqué sigue siendo una de las leyendas más grandes de la música, no solo por su talento sino también por la cercanía que continúa manteniendo con las distintas generaciones de fanáticos que fue acumulando en su increíble carrera musical.

Mirá el icónico saludo al público cordobés de Paul McCartney