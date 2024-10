Paramount + confirmó la fecha de estreno de un esperado thriller político

Paramount+ reveló el tráiler y la fecha de estreno de su muy esperado thriller político de espionaje, "La agencia". La serie se estrenará el viernes 29 de noviembre en el servicio de streaming premium.

"La agencia" cuenta con un elenco estelar, que incluye al dos veces nominado al Premio de la Academia Michael Fassbender y a los actores regulares de la serie Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon, Reza Brojerdi y Richard Gere. Hugh Bonneville es estrella invitada. El elenco recurrente incluye a Adam Nagaitis, Ambreen Razia, Bilal Hasna, David Harewood, Kurt Egyiawan, Ray BLK, Sabrina Wu y Tom Vaughan-Lawlor.

La Agencia estrenará el 29 de noviembre en Paramount+.

"La agencia", actualmente en producción en Londres, ha sido encargada por Showtime Studios y producida en asociación con 101 Studios y Smokehouse Pictures.

Una nueva versión del aclamado drama francés Le Bureau des Légendes, este nuevo thriller político sigue a Martian (Michael Fassbender), un agente encubierto de la CIA, al que se le ordena abandonar su vida de incógnito y regresar a la estación de Londres. Cuando el amor que dejó atrás reaparece, el romance se reaviva. Su carrera, su verdadera identidad y su misión se enfrentan a los deseos de su corazón, lanzándolos a ambos a un peligroso juego de intriga internacional y espionaje.

La serie es co-distribuida internacionalmente por Paramount Global Content Distribution y Federation Studios. "La agencia" también se estrenará en Paramount+ en Japón el próximo año.



Los productores ejecutivos son Keith Cox y Nina L. Diaz (Showtime/MTV Entertainment Studios); David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin y Bob Yari (101 Studios), George Clooney y Grant Heslov (Smokehouse Pictures); Alex Berger (TOP - The Originals Productions); Ashley Stern y Pascal Breton (Federation Studios/Federation Entertainment of America); y Michael Fassbender. Jez y John- Henry Butterworth son escritores y productores ejecutivos; Joe Wright es productor ejecutivo y director de los dos primeros episodios.