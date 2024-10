Pablo Duggan defenestró fuertemente al programa Intrusos en el espectáculo: "No tienen tema y hablan de mí"

Pablo Duggan es fuertemente criticado por sus dichos contra Mariana Brey con quien comparte el programa que se emite en C5N y en las últimas horas defenestró a los programas de espectáculos. Todo comenzó en el furioso cruce que mantuvo con Pampito, panelista de Intrusos a través de las redes sociales.

"Pero son los Martín Fierro!!! Por qué tantas bajadas políticas", había comentado Pampito en su cuenta de X (Ex Twitter). A lo que Pablo Duggan le respondió: "Será que defienden su fuente de trabajo... ¿El cine? Te enteraste que este año se filman dos películas... con suerte".

Pero esto no quedó en un simple cruce en redes sociales, sino que luego de las críticas que recibió en el programa que conduce Florencia de la V, el periodista retrucó y fue por más: "No entendieron nada. Lo que yo criticaba era que no defendieran la industria del cine, de la cual viven. Se agarran de eso para defenderse", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Las verdaderas estrellas se hacen en el cine y las series. ¿De quién van a hablar si no hay cine?", sostuvo. Además atacó fuertemente a los panelistas que hablan sobre espectáculo y agregó: "Para ser panelista de espectáculos tenés que ser gorila. De 10, nueve son gorilas", cerró.

Por su parte, Marcela Tauro sostuvo que "Ayer, cuando nos íbamos, estábamos esperando a Layus y, por la vereda de enfrente, pasó Duggan. Nos saludó con mucho entusiasmo, entonces pensé que era todo show", quedando claramente sorprendida por la actitud que tomó el conductor.