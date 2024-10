Luis Fonsi: "Soy amante de todo lo que rodea al mundo del vino, el arte, la creación"

El aclamado cantante puertorriqueño Luis Fonsi ya se encuentra en Argentina para vivir una gran fiesta y celebrar sus 25 años de carrera con varias presentaciones por el país. Este tour especial promete hacer vibrar a su público argentino, con una propuesta renovada que conmemora este importante aniversario.

Luis Fonsi no sólo deleitará con su talento y carisma, sino que presentará su reciente lanzamiento: El Viaje, su undécimo álbum de estudio. Esta nueva producción se destaca como una de las más versátiles de su carrera, no solo por la variedad de géneros musicales que acompañan sus 12 temas, sino también por su poderosa interpretación vocal, las letras y las colaboraciones internacionales.

En El Viaje, Fonsi une su voz con grandes artistas, entre ellos la reconocida intérprete italiana Laura Pausini en el tema "Roma", el consagrado Carlos Vives en "Santa Marta", el influyente rapero urbano español Omar Montes en "Marbella" y el destacado cantautor puertorriqueño Jay Wheeler en "San Juan".

Luis Fonsi se presentará en Mendoza el próximo sábado en el Auditorio Ángel Bustelo.

La gira por Argentina comenzará este jueves en Rosario, viernes en Córdoba, sábado en Mendoza, miércoles 30 en Tucumán, jueves 31 en Salta para finalizar el sábado 2 de noviembre en Movistar Arena de Buenos Aires.

Previo a su viaje para el país campeón del mundo, Luis Fonsi dialogó vía zoom con MDZ y contó su amor por Argentina, además de confesar una particularidad que tiene cuando viaja a Mendoza y cómo es su actual relación con Daddy Yankee, su compañero en el éxito mundial "Despacito".

"Tengo un acuerdo verbal con mi empresario y con mi compañía en Argentina. Cada vez que hacemos un show en Mendoza, necesito un día libre antes o después del show porque sino, gira cancelada", cuenta Fonsi en tono divertido asegurando que "cumplieron y me voy a quedar un día, el día después del concierto, voy a estar por ahí un poco de turista y visitar a algunos amigos que tengo por allá y pueda que me tome uno que otro vinito".

- ¿Sos team vino o team cerveza?

- Soy amante del vino y de todo lo que rodea el mundo del vino, del arte, de la creación. Me parece algo súper bonito. Me casé en un viñedo. Con eso te lo digo todo. Así que mi esposa y yo somos frikis de los vinos y tenemos amigos por allá que son locos por visitar.

- Recién cumpliste 10 años de casados y además 25 años de carrera, dos números redondos...

- Fíjate que no me había caído en cuenta de ambas cosas que pasaron en el mismo año. Sí, fíjate que me parece interesante que se hayan unido ambos aniversarios y que esté celebrando este momento tan bonito.

- ¿Qué balance haces de un cuarto de siglo de carrera?

- Ha pasado muy rápido la realidad. Especialmente cuando llegué a ese 25 años, a ese aniversario y empecé a planificar esta gira y a buscar imágenes para el concierto del comienzo de mi carrera. Como que no suelo mirar hacia atrás mucho, no suelo regresar a las fotos o regresar a los videos. Pero como estábamos celebrando el aniversario me obligó a rebuscar y a revivir y a meterme en esta locura de recordar cómo fue este comienzo.

La realidad es que para empezar ha pasado todo muy rápido. Pero es bonito ver la evolución, escuchar la evolución musical, como recordar todas las etapas que de repente todo se mezcla pero cuando lo empiezas a ver en fotos o a escuchar en discos, en canciones que grabé que nunca salieron, en presentaciones, especialmente el comienzo de todo, cuando se notaba que estaba súper nervioso sobre el escenario, que había muy poco presupuesto para vestuario, para bailarines. La evolución ha sido bonita.

Lo recuerdo con mucho cariño porque empecé de la nada, empecé solo, no tenía manager, no tenía nada. Salí yo de la universidad con mi guitarra y con ganas de que la gente me conociera y ese picar piedra, ese tocar puertas con el disco debajo del brazo, ese proceso, un proceso duro, muy duro, pero muy bonito. Especialmente ahora que lo miro hacia atrás, como que me alegro que tuve que pasar por eso, para apreciar todo lo que he vivido en estos 25 años. Me convirtió en la persona que soy hoy día. El tener que atravesar eso me endureció y me hizo respetar el escenario, el estudio y el público de una manera muy importante.

- ¿Y tu primera visita a Argentina?

- Fue en el año 2000 con la canción "Imagíname sin tí". Fue una visita breve, promocional para darme a conocer. Por suerte la canción estaba ya sonando en la radio y lo recuerdo como si fuese ayer. Recuerdo cuando manejamos por el frente del Luna Park, que era y es ese lugar donde uno dice, "bueno ahí es donde se presentan todos, algún día vamos a cantar allí". Y poco a poco fui conociendo no tan solo a Buenos Aires, sino todas las diferentes ciudades y fue amor a primera vista.

- Le hiciste una canción a Buenos Aires donde mencionas Recoleta, River, Boca. ¿Qué sentís por Argentina?

- Argentina yo diría que es uno de los países que más he visitado. Si miro hacia atrás y comparo como que todos los viajes, todas las giras, es uno de los países que más conozco. Donde más amigos tengo. Entonces es como llegar, y suena muy cliché lo que voy a decir, y de hecho medio que critico a los artistas que usan este término y lo voy a decir, pero se siente como una segunda casa. Y lo digo de todo corazón. Me siento cómodo rodeado de amigos que se convierten en familia. Inclusive mis fans, mi público, ¿me entiendes? Los conozco de nombre y apellido. No a todos, pero a muchos, a muchas. Cuando llegamos con un hit mundial, y cuando llegamos que no hay nada sonando en la radio, me reciben con el mismo amor, van a todos los conciertos, siempre buscan la manera de sorprenderme, y le dedican tanto tiempo y tanto amor a todo lo que hacen, que de verdad uno lo siente. Y eso no se da en todos los países, no se da en todas las ciudades. Entonces lo aprecio, lo celebro al máximo. Y eso es algo que tiene Argentina que no tiene otro lugar.

- Ahora en unas semanas viene Daddy Yankee también, pero no viene a cantar, sino que con un evento religioso... ¿Has pensado alguna vez en dejar todo y hacer otra cosa? ¿Te pasó en algún momento de tu carrera?

- Uno tiene días, como todo en la vida, hay días buenos y hay días malos. Por suerte han sido muy poquitos los días malos. Muy, muy pocos. Y hay momentos donde se asoma ese feeling de querer tirar la toalla. Pero yo creo que son cosas como de frustración por tonterías, y se puede aplicar a cualquier cosa. Así de decir, quiero dejarlo todo, a nivel concreto, no. Uno mira hacia el frente y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo voy a seguir con este tren de vida? Especialmente cuando uno está viajando mucho, casi siempre como que al final de una gira, o cuando estoy lejos de casa por mucho tiempo, ahí llegan esos pensamientos, como que extraño mi casa, extraño a mi esposa, extraño a mis hijos, extraño a mi carro, extraño tener una vida un poquito normal. Ahí es que entran un poco los pensamientos de, ¿hasta cuándo vamos a hacer esto? Pero así como entra el pensamiento así de rápido, cuando pisas un escenario y sientes ese amor de la gente, y uno dice, "no, no, esto yo lo quiero para siempre". Todavía falta, faltan muchas cosas por hacer. Cuando me sienta cansado, o cuando me sienta forzado a grabar una canción, a hacer una entrevista, o a hacer un concierto, ahí te digo yo que lo voy a pensar. Pero hasta ahora, esos pensamientos serios no han llegado. Daddy Yankee y Luis Fonsi comparten la canción Despacito, un éxito a nivel mundial.

- ¿Lo has hablado con Daddy a esto?

- Yo canté con él en su concierto en Puerto Rico cuando él por primera vez anuncia que hace ese giro espiritual en su vida, que fue una sorpresa para todos. Yo había compartido con él justo antes del concierto, en la prueba de sonido, en el camerino, ahí estuvimos hablando de todo, pero nadie sabía que iba a hacer ese anuncio. Después de eso no he hablado con él, simplemente lo que he visto en redes y de vez en cuando nos escribimos vía Instagram, lo felicito cuando pasa algo. A mí me encanta en el lugar, viéndolo de fan, desde afuera, me encanta ver en ese lugar donde está, como de mucha paz, de mucha alegría. Nunca lo había visto tan sonriente. Es una figura importantísima en la música, por ende cuando él habla la gente escucha, y si puede usar ese instrumento que es su voz, que es su energía para inspirar y para hacer cosas buenas, pues me parece que es algo genial. No sé, de repente me lo encuentro en Argentina, vamos a ver.