En medio de rumores de romance, revelaron hace cuánto Pampita y Martín Pepa se escriben

Tras su escandalosa separación de Roberto García Moritán, Pampita parecería que le habría dado una nueva oportunidad al amor y el afortunado sería el polista Martín Pepa. Y es que hace pocos días, fueron vistos en un concierto que se realizó en el Teatro Colón y los rumores de un posible romance comenzaron a instalarse.

Además, cuando a la modelo le consultaron por el deportista y aquella salida, ella respondió: "Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer".

El polista y la modelo en el Teatro Colón. Créditos: Revista Caras.

En medio de los rumores que circulan de una posible relación entre el polista y la presentadora, en el Diario de Mariana (DDM) revelaron desde cuándo ellos mandan mensajes.

"Con Martín se conocen hace muchos años porque ambos son de La Pampa. Hace semana y pico es cuando él le escribió a ella, ahí empezó el intercambio de mensajes que terminó como vimos en la foto", contaron en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani.

Pampita le estaría dando una nueva oportunidad al amor

Asimismo, dieron a conocer información sobre con quién trabaja Martín Pepa: "Tiene una posición económica sensacional. Es la mano derecha de James Packer, heredero de Kerry Packer qué es dueño de un emporio de medios en Australia. Este hombre llegó a estar entre las 100 personas más ricas del mundo".