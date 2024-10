"Tuve el coraje de separarme": la dolorosa confesión de Denise Dumas sobre uno de los momentos más difíciles de su vida

Denise Dumas es conocida por su carisma, calidez y transparencia en la televisión, y es por ello que es tan querida por la gente. En una reciente entrevista con Sebastián Soldano, la modelo abrió su corazón y pudo contar un difícil momento que vivió hace algunos años, algo que conmovió a todos.

La conductora recordó la caótica relación que tuvo con Germán Barceló, su primer marido y el padre de sus dos hijos, Santino e Isabella. Cuando escucho al periodista decir el nombre de su exmarido, la presentadora lo primero que le salió expresar fue un intento de comprensión por todo lo que pasó: "Éramos muy chicos, sí. Demasiado".

La conductora fue entrevistada por Sebastián Soldano.

Es que aquella relación que había comenzado tras compartir elenco de Montaña rusa, segunda vuelta se volvió tormentosa para Dumas. Es por eso que recordó lo vivido con temor, ya que comentó que fueron "cosas muy dolorosas que nunca en mi vida creí que existían. Tal vez por haber crecido en una familia por demás amorosa, respetuosa, adorable. Y no lo pasé bien. Para nada bien".

La actriz no dio muchos detalles de su tóxica relación con Barceló, pero reconoció que le costó darse cuenta del daño que le estaba causando ese vínculo: "A mí me costó mucho encontrarme en esos lugares. Decir: '¡Esto existe y está pasándome a mí!'. Y cuando te das cuenta, ya no es fácil salir. No es fácil. Más aún, y entre tanto, cuando papá estaba luchando por vivir".

Dumas recordó la caótica relación que tuvo con Germán Barceló.

Es que justo en medio de sus crisis amorosa, la conductora tenía a su padre en un estado delicado de salud, por lo que no lograba ponerle toda su energía a salir de esa situación crítica: "Hay situaciones que empiezan a naturalizarse. Otras que empiezan a esconderse. Y otras por las que te jurás dar batalla una y otra vez".

"Alguien que te lastima no te ama. Y tampoco está bueno que lo ames. Hay que salir de ahí. ¿Qué era yo en ese momento? Una mujer lastimada. Era muy poquita cosa. Con mínima autoestima y sin posibilidad de escapar", aseguró Denise Dumas.

Desde 2006, Denise se encuentra en pareja con el humorista Martín Campilongo y son muy felices juntos.

"Isabella y Santino me hicieron entender el sentido de la vida. Quizás, hoy esté mal visto esto de que la maternidad nos de razón de ser o cierta realización. Pero yo no puedo pensarlo de otro modo, a mí me ordenó el mundo y es lo que realmente siento", reconoció la presentadora.

Y concluyó: "Mis hijos le dieron sentido a lo que sufrí, a todo lo que viví, a todo. Valió la pena cualquier tránsito. Tanto que finalmente tuve el coraje de separarme. Porque lo más importante ya estaba hecho: Ellos dos".