Marcela Feudale disparó contra Marcelo Tinelli y Showmatch: "No tenía camarín y me cambiaba atrás del perchero"

Marcela Feudale fue, por muchos años, una de las locutoras más conocidas de Showmatch y también del Bailando por un Sueño. Sin embargo, ella decidió dar un paso al costado y en su visita al programa de streaming "Ángel Responde", conducido por el periodista de espectáculos Ángel de Brito, reveló las razones que la fueron cansando.

En agosto de este año, en el programa LAM (América), la locutora expresó que "no puedo aceptar la propuesta porque ya tengo un compromiso nuevo. Voy a hacer columnas de historia para Blender, un streaming en el programa de Tomás Rebord, algo que ya tenía confirmado desde la semana pasada".

En ese momento el lugar fue ocupado por Martín Salwe, quien hoy se encuentra como locutor en el "Cantando 2024" que conduce Florencia Peña. Sin embargo, en las últimas horas y en el canal de streaming "Bondi Live", Marcela dio detalles de situaciones donde la pasó muy mal.

"En algún momento me enojé con todo, con el programa, con la gente y no quería estar más ahí. Miraba todo desde afuera", comenzó contando Feudale. Ante esto, De Brito le preguntó cuál fue la razón de su enojo y ella sostuvo que "me enojé porque sentía que era como una planta".

La fuerte frase de Marcela Feudale contra Showmatch y Marcelo Tinelli

Luego, agregó: "Empecé a sentir eso... por parte de la producción, por parte de Marcelo (Tinelli) y por parte de todos. Me enojé durante muchos años y estaba muy tensa. Vos te cambiás atrás de un perchero porque tenés onda, ahora cuando pasan 30 años y te seguís cambiando atrás del perchero y a nadie le preocupa decís 'hermano, ¿te tengo que pedir un camarín?"