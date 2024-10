La experiencia paranormal que tuvo la mujer de Cacho Castaña tras su muerte: "Se apareció mientras lloraba"

Cacho Castaña falleció el 15 de octubre del año 2019 en el Sanatorio Los Arcos. A cinco años de su triste deceso, Marina Rosenthal recordó a su marido en una entrevista que realizó con el programa "Socios del Espectáculo" (el trece) que es conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Marina se hizo cargo tras la muerte de su marido del reconocido "Café la humedad" y en la nota expresó que "las primeras fechas las pasaba muy triste. A Cacho lo tengo presente adentro mío. Hay un momento donde te planteás que si una persona te amó mucho y siempre te deseó el bien, no te podés dejar caer. En honor a esa persona te tenés que levantar y seguir".

Nancy Duré le preguntó si pudo volver a enamorarse tras la muerte de su marido y ella sostuvo que "no pude volver a enamorarme, pero no porque no quisiera. Recién este año empecé a soltarme pero no se me acerca nadie; me encantaría volver a enamorarme porque yo soy mejor persona enamorada", sentenció Marina.

La periodista le preguntó si él le mandó alguna señal tras el fallecimiento y allí contó una historia reveladora sobre una aparición que hizo en su casa: "Con él si tuve una manifestación ni bien falleció, se me apareció y me habló. Era un momento que yo estaba llorando desconsoladamente con una amiga", comenzó.

La reveladora señal de Cacho Castaña a su esposa tras la muerte

Luego agregó: "De repente di vuelta la cara y estaba él parado con su pantalón blanco y su remera azul. Me dijo 'quedate tranquila que vas a seguir adelante', la miro a mi amiga y me dice 'qué te pasó' y le dije que hablé con Cacho", relató respecto a la señal que le dio su esposo a una semana de su muerte.