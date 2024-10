"Cultura barrabrava": Gabriel "El Puma" Goity explotó contra el Gobierno y la oposición tras los Premios Martín Fierro de Cine

El pasado lunes 21 de octubre se celebraron los Premios Martín Fierro de Cine 2024, un evento que estuvo muy marcado por la política y que terminó abriendo un debate no sólo en redes sociales, sino también en los medios de comunicación.

Gabriel "El Puma" Goity fue uno de los actores que asistió a la entrega y este martes habló en una reconocida radio, e hizo un fuerte descargo contra sus colegas y Javier Milei.

El actor estuvo presente en la entrega de premios el pasado lunes 21 de octubre. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"¿A dónde queremos llegar?. 'Esto es así, si no es así...', sobreactuaciones, ¿no?", comenzó diciendo el artista haciendo referencia a los discursos de varios actores en los Premios Martín Fierro de Cine.

"Yo soy uno de los que quiere una educación pública, quiero aclarar, pero en estas posturas tan belicosas, me parece que no va. Yo no lo quiero, la verdad que no lo quiero", lanzó contundente el actor.

Este fue el descargo que hizo Gabriel "El Puma" Goity tras los Premios Martín Fierro de Cine 2024

"Son lo que critican, en definitiva. Te convertís en lo que criticas. ¿Quién es el facho acá? Porque la verdad que subieron figuras... entonces si seguimos este tipo de fiestas, el público se va; el pueblo, que tanto se llenan la boca, se va. El pueblo no quiere esto, la gente no quiere esto, más allá de que las causas son nobles, pero esas formas me parece que no va", expresó Gabriel Goity.

"Más allá que también el gobierno baja también, esta cosa barrabrava... ¡Terminemosla con la cultura barrabrava! ¡Me tienen harto, tanto el gobierno como la oposición! Basta de la cultura barrabrava. Si no hay consenso, estamos muertos, amigos", concluyó filoso el artista.