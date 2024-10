Martín Fierro: el discurso de Norman Briski que se hizo viral en redes

La entrega de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2024 estuvo cargada de polémicas. Muchos de los homenajeados y premiados subieron a retirar su estatuilla dejando un fuerte mensaje político al Gobierno. Entre ellas, Mirtha Legrand, que tras recibir su premio dijo "Por favor, no cierren el INCAA".

Por otra parte Graciela Borges, quien se llevó el Martín Fierro ícono del cine dijo "Qué bueno que APTRA nos haya elegido. Que no nos digan cómo tenemos que hacer cine, sabemos hacer cine, que no nos digan cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos, que nos dejen hacer cine y que nos dejen contar lo que queremos".

El discurso de Norman Briski causó revuelo en redes. Foto: Archivo

Sin embargo, el discurso que más se destacó y se hizo viral fue el del actor Norman Briski, quien recibió el Martín Fierro a la trayectoria. Allí, el actor hizo una referencia al Gobierno de Javier Milei diciendo "La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción. Está en la (Casa) Rosada la ficción".

Además, el reconocido actor, productor y director no dejó pasar la oportunidad para expresar su apoyo al pueblo palestino. Con respecto a esto dijo que "Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco, pero lo siento aquí, en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado, Gaza".

Mira el video

Mientras muchos de los actores y actrices presentes lo aplaudían, otros decidieron guardar silencio y simplemente escucharlo con respeto. Finalmente, Norman Briski también aprovechó ser el ganador del Martín Fierro para recordar algunas figuras del cine y reivindicar otras de la historia, como Pino Solanas, Hugo del Carril, Eva Perón, Norma Pla y Nora Cortiñas.