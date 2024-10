El furioso cruce entre Pampito y Pablo Duggan por los Martín Fierro de Cine: "¿De qué vivís?"

Los Martín Fierro de Cine 2024 que se realizaron por primera vez, acapararon la atención de los medios de comunicación y de los periodistas que cubren espectáculos. Yanina Latorre fue una de las panelistas que más duro opinó sobre los diferentes discursos que hubo durante la noche, pero quien también siguió esto fue Pampito, panelista de Intrusos en el Espectáculo.

Sin dudas uno de los discursos que más viral se hizo fue el del actor Norman Briski quien sostuvo que "Qué bueno que APTRA nos haya elegido. Que no nos digan cómo tenemos que hacer cine, sabemos hacer cine, que no nos digan cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos, que nos dejen hacer cine y que nos dejen contar lo que queremos".

Además agregó: "La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción. Está en la (Casa) Rosada la ficción", criticando las acciones que ha tenido el gobierno de Javier Milei respecto al cine argentino con la decisión de desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

En las redes sociales, Pampito dejó su opinión y sostuvo que "Pero son los Martín Fierro!!! Por qué tantas bajadas políticas". Inmediatamente Pablo Duggan periodista de C5N le respondió fuertemente: "Será que defienden su fuente de trabajo... ¿El cine? Te enteraste que este año se filman dos películas... con suerte".

El intercambio de los periodistas en las redes sociales. Foto: Captura de pantalla X

Luego de esto, el panelista de Intrusos le contestó con el video del discurso de Luis Brandoni donde expresaba que "la gente no quiere más ladrones por todas partes, tenemos que ser serios". Obviamente que Duggan no se quedó callado y volvió a responderle de manera rotunda: "Ese comentario político no te aburrió? Se te nota mucho. Dejá que los artistas defiendan su laburo que vos vivís de contar cuando se tiran un pedo".

Fuerte cruce entre Pampito y Pablo Duggan. Foto: Captura de pantalla X

Lejos de seguir con la discusión, el periodista de espectáculo le citó el posteo con la frase "y vos de qué vivís". La fiesta del cine se vivió en la Usina del Arte donde importantes actores estuvieron presentes y Guillermo Francella fue quien se quedó con el Martín Fierro de Oro, máximo galardón de la noche.