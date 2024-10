Un prestigioso periodista argentino reveló que tiene ELA

Un reconocido y prestigioso periodista argentino confesó el sábado pasado que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Se trata de Martín Caparrós, quien brindó una entrevista para un conocido medio español y contó que padece la enfermedad.

Si bien el cronista confesó que sufre ELA, Caparrós comentó que se enteró "hace dos años y medio" y que ha comenzado a experimentar síntomas en los brazos.

Martín Caparrós confesó que padece la enfermedad.

Asimismo, el comunicador afirmó que el transcurso de su enfermedad está abordado en su libro que publicará el próximo jueves 24 de octubre, Antes que nada.

En ese mismo diálogo, Martín Caparrós contó que solo Marta Nebot, pareja del periodista, sabía de la enfermedad. "No, no quise que los amigos me vierais como un moribundo. Sólo se lo dije a Marta cuando lo supe hace dos años y medio. Y lo dije en el libro, desde que empecé a escribirlo, sin saber si iba a publicarlo o no", explicó el escritor.

El escritor publicará el próximo jueves 24 de octubre su nuevo libro, "Antes que nada".

"Pero 'ELA' es una palabra engañosa, es como decir 'cáncer', muchas enfermedades que llamamos con esos nombres no sabemos en realidad en que se diferencian unas de las otras. Es como un envejecimiento acelerado, pero es que los científicos ni siquiera entienden cómo funciona ese proceso biológico. Lo que sí saben es que la esperanza de vida es de tres a cinco años, que en algún momento tienes problemas para respirar o incluso para hablar. Y en algún momento te mueres. Lo que no está mal, porque así te toleran ciertas cosas, como que te comas todo el chocolate que te apetezca", describió el autor.