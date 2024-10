La madre de Chano Charpentier se mostró conmovida por la muerte de Liam Payne

La tragedia que envolvió al mundo de la música dejó secuelas en muchas personas, y no solamente en los seguidores del Liam Payne, sino también a personas a los que la situación del ex One Direction evocó experiencias personales.

Una de ellas fue la madre de Chano Charpentier, quien sintió muy de cerca el caso a partir de los problemas de adicción que vivió se hijo, quien estuvo al borde de la muerte a raíz de un altercado con un policía.

Liam Payne falleció el miércoles tras caer de un tercer piso

En conversación con Cristina Pérez, en Radio Rivadavia, admitió que la noticia le hizo "mucho daño". “El miércoles cuando escuché la noticia y vi en la tele todo lo que se decía y pasaba. Me conmovió y me la pasé llorando. Todos los canales me llamaban y yo pensaba: ‘Ay dios mío, ¿qué pasó?’. Porque cada vez que pasa algo así, todo el mundo piensa en mí” reconoció Marina Charpentier.

“Yo lo único en lo que pensaba era en los padres de este chico, que estaban en otro país y que se enteran de esta manera de su hijo, que muere solo, en una escena tan dramática, que habla de lo que yo vengo hablando y trabajando: de la concientización de la adicción y las drogas que hoy se consumen, de la salud mental y la muerte de los jóvenes. Es dramático." se sinceró la madre, quien viene trabajando hace tiempo para colaborar con las adicciones.

Chano y su hermano en uno de los nuevos recitales de Tan Biónica

Volviendo a Chano Charpentier, su madre acotó además que ese día su hijo cumplía 20 meses limpio. “El mismo día que falleció Liam, mi hijo cumplió 20 meses limpio. Le mandé un mensaje a mi hijo y le dije: ‘Te agradezco con el corazón que sigas dando esa batalla y le agradezco a Dios que hoy no estés en esa situación’" contó en la entrevista, que cerró con la respuesta del músico: "Te amo" le escribió.