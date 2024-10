La estrategia de los seguidores de Liam Payne para evitar que se conozcan las fotos de su cuerpo

El fallecimiento del ex One Direction, Liam Payne, sacó lo mejor de sus seguidores, quienes no sólo se acercaron a la zona y le hicieron un pequeño santuario, que visitó hasta el padre del artista, sino que ahora llevaron adelante una movida en redes para evitar que se difundan las fotos del cadáver.

Es que, tras un par de días de su fallecimiento, comenzaron a circular por varios teléfonos las fotos del cuerpo de Liam, apenas sucedido el trágico hecho. Para evitar que se encuentre fácilmente, sus seguidores hicieron tendencia en X la frase aunque con una inteligente idea detrás.

La consigna era sencilla: subir una foto de Liam Payne, cualquiera de las tantas que andan dando vuelta por internet, y acompañarla del texto antes consignado, "Cuerpo de Liam Payne". De esta manera, cualquiera que quiera buscar las fotos morbosas, se encontraría con miles de publicaciones con fotos del artista con vida.

El éxito fue inmediato, y la frase es tendencia en la plataforma en los últimos dos días. De paso, sirvió para recordar con mucho cariño al músico, ya que la mayoría de las fotos lo muestran sonriente, con amigos, familia o por supuesto con sus compañeros de One Direction.

Una de las publicaciones para evitar que encuentren las fotos

La carta de despedida de la hermana de Liam Payne

Su hermana, Ruth Gibbins, publicó una emotiva carta para despedir a su hermano y conmovió a los fans del ex One Direction: "No puedo creer que esto esté sucediendo. Muchas veces he expresado públicamente mi orgullo por Liam, pero nunca mucho sobre la vida como su hermana. Liam es mi mejor amigo, nadie podía hacerme reír tanto como él".

Luego agregó: "Liam sabía que podía llamarme en cualquier momento, cualquier día, y que yo le contestaría o que siempre lo buscaría si necesitaba volver a casa. Nuestras llamadas siempre acababan con un “te quiero, te extraño”, ‘te quiero, Ru’", expresó en otra parte.

"No siento que este mundo fuera lo suficientemente bueno o amable contigo, y muy a menudo en los últimos años, tuviste que esforzarte mucho para superar todo lo que te apuntaban. Lamento no haber podido salvarte. Por última vez necesito que sepas que estoy aquí si necesitas algo, conduciría hasta el fin del universo para traerte de vuelta".