Juana Viale le puso los puntos en vivo a Alfredo Casero: "Basta"

Juana Viale tuvo de invitados en la "mesaza" del domingo a la ex Gran Hermano Virgina Demo, la actriz Brenda Asnicar, el cantante "El Bahiano" y los actores Fabio Alberti y Alfredo Casero. Con este último, la conductora del programa tuvo un encontronazo al aire y causó polémica en la mesa de El Trece.

Durante la emisión del 20 de octubre los comensales fueron testigos de un fuerte reto por parte de Juana al actor que vuelve a estar en el teatro reeditando la icónica obra "Cha Cha Cha". La conductora se encontraba hablando con Virginia Demo quien pudo tener excelentes experiencias laborales tras su paso por "la casa más famosa del país" y en ese momento Alfredo tuvo un gesto que no le gustó para nada.

Mientras la ex Gran Hermano le respondía a Juana, el actor aprovechó el momento donde no estaba siendo filmado para comer algo aparentemente del plato de la nieta de Mirtha Legrand. No tardó mucho cuando Juana se percató de esto y le puso los puntos a Alfredo, generando cierta incomodidad.

"Basta", fue la frase que utilizó Juana cuando vio lo que estaba haciendo Casero. Acto seguido, Demo le expresó que si quería le daba el plato de ella y fue allí cuando él subrayó que "vos no te metas, dejame que yo tengo un acuerdo acá para que traigan pan con cebolla", señaló. Obvivamente que todo termino en risas.

Además, Alfredo habló sobre su obra y expresó: "Hacer de nuevo 'Cha Cha Cha" es como casarte con tu primer exesposa y decir que sos feliz". Respecto a la relación con Fabio Alberti, Casero sostuvo que "nosotros somos amigos y empezamos con 'Cha Cha Cha' en un departamento", sostuvo el actor.