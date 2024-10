Florencia Peña, a solas con MDZ: "La maternidad tiene que ser un deseo"

A sus casi 50 años, Florencia Peña siente que está en un punto de inflexión en su vida. Si bien no sabe a dónde quiere estar, porque sus deseos son infinitos, tiene claro a dónde no; y eso, la ayuda, rápidamente, a elegir sus trabajos. Hoy, en televisión conduce El Cantando 2024 y en teatro se pone en la piel de Donna, en Mamma Mía!. Es un personaje, cuenta, que le permite como actriz pasar por muchos lugares y es lo que más le gusta.

La dirige Ricky Pashkus, con quien trabaja por primera vez, y comparte escena con 30 artistas. La música del espectáculo es de ABBA y cuenta la historia de una mujer que está al frente de un hotel en unas islas griegas y de su hija, quien está a punto de casarse y desconoce la identidad de su padre.

Y tras una exitosa temporada en Carlos Paz y Buenos Aires, el elenco está de gira por el país y llegó a Mendoza para hacer reír, bailar y cantar al público con las pegadizas canciones de la banda sueca. Esta tarde, Mamma Mia! se despide con una última función en el Arena Maipú. Antes, Peña charló con MDZ.

- ¿Qué relación tenías con ABBA antes de hacer este musical?

- Con ABBA creo que todos tenemos alguna relación. Por algún lugar nos ha entrado la música de ABBA, hemos bailado la música de ABBA, hemos cantado la música de ABBA… así que eso siempre fue algo que a mí me pareció lindo, hacer un espectáculo que tuviera música de ABBA. Lo que pasa que cuando empecé a hacer el espectáculo me di cuenta que era un espectáculo que no es solamente un espectáculo con música de ABBA; tiene para una actriz un montón de componentes para pasar por muchos lugares, que es lo que más me gusta de hacer Donna.

- Es una obra que transcurre en Grecia y con música de una banda sueca. ¿Cuáles crees que son los condimentos o los elementos que hacen que cautive al público argentino?

- Es una obra que la han visto muchos en muchos lugares del mundo, eso lo sé porque cuando nos vienen a ver (nos dicen) yo la vi en Londres, yo la vi en Madrid, yo la vi en Nueva York… pero nuestra versión es particularmente nuestra, es como todo lo que yo hago. Cada vez que me meto en la piel de un personaje, en un musical que han hecho muchas actrices o que se ha hecho mucho en el mundo, siempre intento como acercarlo, que la gente cuando lo venga a ver se sienta que no es un material alejado, que no es un material que vino de afuera y que nadie se identifica. Así que le puse mucho a mi actriz, le puse mucho de lo que a mí me pasa con la maternidad, el hecho de que ella es una mamá soltera, con una hija a la que crio sola y lo que eso significa. Y la gente la verdad que va entrando y se emociona, se ríe y termina bailando y cantando. Creo que lo logramos porque fue un éxito rotundo en Buenos Aires, fue un éxito en Carlos Paz y en todos los lugares donde vamos, la gente se va muy feliz de habernos venido a ver, así que estoy contenta.

Mamma Mia! presenta hoy su última función en Mendoza / Foto: Valentín Alsina

- Hablabas de la maternidad, ¿vos cómo balanceas tu vida entre la maternidad, el teatro y la tele?

- Mis hijos ya me conocieron así, mis hijos son hijos de una actriz, con lo que eso significa, y no pretenden que yo esté 24-7 en mi casa. Son felices. Hoy estaban mis tres hijos en la platea, yo amo que ellos me vean actuar, nada me gusta más que saber que están ellos en la platea viéndome, así que compartimos mucho mi arte, como yo comparto con ellos las cosas que a ellos les gustan hacer. Soy una mamá muy feliz de haber podido cumplir ese deseo, porque la maternidad tiene que ser un deseo, por suerte ahora se entiende más. No estás obligada a ser mamá, entonces yo lo decidí, lo desee, formé una familia a la que amo, con la que me divierto mucho, y estoy pasando un gran momento familiar, porque mis hijos están más grandes, y entonces compartimos mucho, y estamos compartiendo mucho el arte. Así que eso para mí es parte de este engranaje en el que yo soy una actriz, una mamá actriz.

- Acabas de ganar un Premio Hugo con este espectáculo e imagino que también te ha dado un montón de otras satisfacciones. ¿Cuáles serían?

- Sí, ahora estamos nominados, somos el segundo espectáculo con más nominaciones para los ACE, yo tengo muchos ACE que me he ganado, que es el premio, para mí, de teatro más prestigioso, bueno, uno de los más prestigiosos, está el María Guerrero, el Trinidad Guevara… Es una obra que a mí me gusta, me interpela, entonces me gusta mucho hacerla, la paso bien haciéndola, pero aparte recibí mucho reconocimiento del afuera, me hicieron hermosas críticas, grandes críticas que la han puesto en un lugar muy lindo donde yo siento que estoy en un nuevo punto de inflexión. Porque estoy cumpliendo 50, porque siento que ya llevo muchos años haciendo lo que hago, porque ya sé dónde no quiero estar, no sé dónde quiero estar, es infinito… porque quiero estar en muchos lugares, pero ya sé dónde no. Entonces eso también me ayuda a rápidamente darme cuenta si quiero estar en un proyecto o no y Mamma Mia! fue como un proyecto muy intuitivo donde dije “sí, claro; acá me quedo”.

Florencia Peña comparte escena con 30 artistas / Foto: Valentín Alsina

- La última, ¿cómo ves hoy al teatro musical argentino?

- En auge, en auge, gracias a Dios. Porque yo, que me siento parte del musical argentino, siempre sentí que nos trataban como si quienes lo hacemos somos como actores de un género menor. Y ahora lo siento por primera vez. Primero, porque está lleno de musicales en todas partes de la Argentina, musicales indie, que me encantan, y que tienen mucho talento, y después están los mainstream, como somos nosotros. La gente se está volcando al musical. Este año, entre las obras más taquilleras de Buenos Aires estuvimos nosotros, School of Rock, El Principito… Nosotros ocupábamos los primeros puestos y la gente se volcó al musical. Entonces digo, esa es una gran noticia para los que nos gusta hacer musicales.

Mamma Mía! en Mendoza

Hoy. Última función. 19 horas, Arena Maipú (Maza y Emilio Civit, Maipú). Entradas en Tuentrada.com, Maxi Mall y boletería.