Anne Hathaway y la foto con Joaquín Furriel que se volvió viral en redes

Joaquín Furriel está teniendo un gran presente en el plano profesional, el actor se encuentra representando una conocida marca de ropa francesa y en los últimos días fue invitado a un evento especial que tuvo lugar en China, precisamente en Shanghái al que asistieron diferentes famosos.

Pero eso no es lo único, ya que Joaquín, se encuentra trabajando en producciones audiovisuales en el exterior y estará pronto a lanzar una película que fue producida nada más ni nada menos que por Martín Scorsese. Pero esto paso por un rato a segundo plano, luego de que se viralizó la foto con Anne Hathaway en la Semana de la Moda de China.

El actor viajó especialmente al mencionado país para asistir a un evento que reunió a grandes figuras. Obviamente que una de las mujeres que se robó las miradas fue la actriz quien posteó una foto junto al actor argentino que rápidamente se volvió viral en nuestro país.

La publicación de Anne Hathaway en el evento. Captura de pantalla Instagram/ @annehathaway

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 35 millones de personas, Anne hizo un repaso de lo que fue la primera noche en el evento con la frase "Shangái, noche 1". La imagen que habría el carretel de fotos era ella junto a la cantante Rihanna. Pero muchos prestaron atención a una de las últimas.

La foto que subió Anne Hathaway junto a Joaquín Furriel. Foto: Instagram/ @annehathaway

Es que en la última foto aparecía junto a Joaquín Furriel que lució un look negro a diferencia de Anne que llevó un look blanco que resaltó sin lugar a dudas en la imagen. Rápidamente los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios: "Conquistando el mundo, de un argentino a la vez", "Otra coronación de gloria", "Siempre un argentino... vayas dónde vayas".