María Eugenia, una de las Trillizas de oro, habló sobre la muerte de su hija: "Duelo eterno"

María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse, más conocidas como las Trillizas de Oro han pasado por momentos muy buenos y también malos o tristes en este caso. María Eugenia rememoró el triste momento del fallecimiento de su hija Geñi en el programa de Ángel De Brito.

En su momento al cumplirse un aniversario de la muerte de la joven, ella publicó en su Instagram una linda foto de su hija con un texto muy emotivo: "Cinco años sin vos, pero estás en cada mirada de Cala y César. Te extrañamos mucho", subrayó la artista dejando en claro que es un dolor que nunca pasará.

Ángel De Brito le consultó sobre ese complejo momento y sobre qué consejo le daría a las madres que pasan por un momento como le tocó pasar a ella: "Es un momento de mierd... Nosotros lo sufrimos cuatro años de su cáncer", comenzó contando María Eugenia en "Ángel Responde".

Luego agregó que "es como si vos tuvieras un accidente y arriba vienen y te pisan. La gente que pasa por lo que yo pasé sabe perfectamente lo que siente, lo que pasa y es un duelo eterno. Hay que seguir, tengo tres hijos más, por suerte tengo una familia bárbara. No solo sufrí yo, lo sufrieron mis hijos y mi marido", explicó.

El recuerdo de María Eugenia sobre el fallecimiento de su hija

Además sostuvo que "de arriba ella me da fuerzas, estoy atenta a las señales. Me acuerdo que el primer día que volví a la televisión después de la muerte de Geñi, se me acercó Maru Botana y me dijo 'atenta a las señales... No atenta a las señales ahora sino que de por vida'".