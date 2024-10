Yuyito González le confesó a Florencia Peña cómo llama a Javier Milei en la intimidad

Luego de que se barajara la posibilidad de que Yuyito González sea parte del VAR en el Cantando 2024 (América), la novia de Javier Milei visitó este viernes el programa liderado por Florencia Peña, pero no como invitada en el jurado sino para acompañar a su hija, Brenda Di Aloy; quien está compitiendo en el certamen televisivo.

En tono de broma, González expresó respecto a su presencia en el estudio para apoyar a la mencionada joven: “Vengo porque, lógicamente, dice que es la hija abandonada…ya me clavó una daga con eso”. Tal frase de la pareja de Milei, tiene que ver con que a partir del noviazgo con el presidente, la figura de Ciudad Magazine comparte menos tiempo con su hija. De todas formas, la artista le reclamó a Di Aloy que ella fue quien la dejó ya que se mudó. "Vos me abandonaste", remarcó entre risas.

Luego, entrando en el inevitable tema de la relación de Yuyito González con Javier Milei, ante la atenta mirada de Florencia Peña la invitada confesó que en la intimidad llama al mandatario como "cielo" o "amor". Aunque anticipando que no puede dar mayores detalles sobre su vida con el mandatario, la invitada se excusó: “No puedo contar muchas intimidades porque son secretos de Estado”.

Entusiasmada por su situación sentimental, la actriz enfatizó: “Estar enamorada te cambia la vida, más a mí que hacia muchos años que no me enamoraba.... No había conocido a nadie que impactara como para generar una relación".

Por su parte, la hija de Yuyito González agregó respecto a la felicidad de la actriz por su noviazgo con Javier Milei: “Es la primera persona que presenta formalmente en años”. Mientras que consultado por Florencia Peña, Stefano, el otro hijo de la invitada, coincidió: “Yo mientras mi mamá esté enamorada, la apoyo totalmente. Es un placer para mí verla bien”.