La tristeza de Christian Sancho al recordar la muerte de su papá: "Encontré un lado luminoso en medio de la oscuridad"

Christian Sancho perdió meses atrás a su papá, Juan Sancho. En ese momento, utilizó las redes sociales para comunicar la triste noticia y publicó un emocionante mensaje en su cuenta de Instagram con un texto que emocionó a todos sus seguidores que no dudaron en dejar sus condolencias.

"Hoy es el día más triste de toda mi vida, se fue mi papá, quien fue todo para mí", comenzó escribiendo Christian respecto a la dura noticia. Luego subrayó que "la persona que me eligió como hijo cuando tenía 2 años y que me brindó todo su amor y sabiduría", expresó.

Además comentó: "Gracias a vos pude saber lo que es ser un gran padre, honesto, humilde, generoso, paciente, compañero, con buen humor y por sobre todas las cosas un gran hombre de familia y el mejor de los amigos". En otra parte del mensaje sostuvo que "Te voy a extrañar un montón papá, porque gracias a tu amor fui una elección y no una obligación en los momentos más difíciles. Gracias por haber sido el mejor papá del mundo".

El actor fue invitado junto a Celeste Muriega a uno de los programas de streaming de Telefe y allí recordó el duro momento, y cómo hizo para afrontarlo: "Con el tiempo, encontré un lado luminoso en medio de la oscuridad. Cuando te suceden cosas tan difíciles como la pérdida de un padre o de alguien muy querido, tenés que aferrarte a esa buena energía que al principio no lográs ver".

Cómo afrontó Christian Sancho la muerte de su papá

Además agregó: "Lo mejor que me pudo haber pasado fue dejar de verlo sufrir. Además, encontré una luz que él me envía desde el más allá. Aunque ya no lo tengo en este plano terrenal, sigue estando conmigo en un plano emocional. Agradezco todo esto y siento que, si debo aferrarme a algo, es a esa energía que me ayuda a entender por qué suceden ciertas cosas en la vida", contó Sancho.