La dolorosa carta de despedida de la hermana de Liam Payne tras la muerte: "Lamento no haber podido salvarte"

Días atrás el mundo de la música quedaba paralizado luego de que se dio a conocer el fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction y muy querido por sus colegas. El cantante se encontraba hospedado en el hotel Casa Sur de la localidad de Palermo cuando cayó desde el tercer piso.

El encargado del edificio llamó a las autoridades para que se dirigan al lugar y recibir ayuda, ya que según sus palabras que quedaron registradas en el 911 "estaba pasado de droga y estaba destruyendo la habitación". Luego ocurrió el trágico desenlace y cuando arribó el SAME, constató el deceso del joven de 31 años.

Su hermana, Ruth Gibbins, publicó una emotiva carta para despedir a su hermano y conmovió a los fans del ex One Direction: "No puedo creer que esto esté sucediendo. Muchas veces he expresado públicamente mi orgullo por Liam, pero nunca mucho sobre la vida como su hermana. Liam es mi mejor amigo, nadie podía hacerme reír tanto como él".

Luego agregó: "Liam sabía que podía llamarme en cualquier momento, cualquier día, y que yo le contestaría o que siempre lo buscaría si necesitaba volver a casa. Nuestras llamadas siempre acababan con un “te quiero, te extraño”, ‘te quiero, Ru’", expresó en otra parte.

La publicación de la hermana de Liam Payne tras su muerte. Captura de pantalla Instagram/ @roo0990

También sostuvo que "No siento que este mundo fuera lo suficientemente bueno o amable contigo, y muy a menudo en los últimos años, tuviste que esforzarte mucho para superar todo lo que te apuntaban. Lamento no haber podido salvarte. Por última vez necesito que sepas que estoy aquí si necesitas algo, conduciría hasta el fin del universo para traerte de vuelta".