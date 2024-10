"La verdad": el contundente comunicado de Elba Marcovecchio en medio de la guerra en la familia de Jorge Lanata

La guerra entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata parece no tener fin; y, en medio de todo este escándalo familiar, Sara Stewart Brown hizo una inesperada jugada contra la esposa del periodista al confirmar que tiene 'un poder recíproco' firmado por Jorge Lanata que decidió ejecutar para torcer la voluntad de la abogada.

La situación entre ellas se vuelve cada vez más complicada y este jueves por la tarde, Marcovecchio compartió un duro mensaje en sus historias de Instagram (@Elbitamarcovecchio).

El contundente comunicado de la esposa del periodista. Créditos: captura de pantalla Instagram Elbitamarcovecchio.

"Una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tienen que ver con la verdad. Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes...", comienza diciendo Elba.

"No he sido yo quien ha iniciado este doloroso enfrentamiento, cuyas razones solo reflejan lo que alguna vez me dijo Jorge: "Se van a matar por la plata". Se quedó corto. Al menos yo jamás hubiera imaginado que para tal fin llegarían a pedir la determinación de capacidad de su propio padre, el periodista más brillante de la Argentina", continuó.

Y concluyó: "Sus actos hablan por ellas. Por respeto a Jorge elijo no hablar y solo me limitare a salvaguardarme de sus ataques y cumplir con lo que Jorge me encomendó. Ruego que pronto sea él quien pueda defenderme, como tantas veces se vio obligado a hacerlo, ante ellas y otros. La verdad siempre nos alcanza... Siempre.

Asimismo, luego de publicar este contundente mensaje, mostró la carta documento que le envió a Sara Stewart Brown.