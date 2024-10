El desgarrador posteo de la novia de Liam Payne tras la muerte del artista

Este viernes, un par de días después de que se diera a conocer la noticia de la trágica muerte de Liam Payne, su novia Kate Cassidy compartió un desconsolado posteo desde las redes sociales para despedir al exintegrante de One Direction.

“Gracias a todos por sus palabras amables y por todo el amor que me enviaron. He estado completamente perdida, nada de lo que ha pasado durante los últimos días parece real. He estado perdida, nada de lo que pasó en los últimos días se sintió real”, comenzó la actriz a través de sus historias de Instagram.

Luego, al despedir a Payne, la influencer enfatizó: “Liam, mi ángel. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Te voy a amar por el resto de mi vida. Te quiero Liam”.

El posteo con el que Kate Cassidy despidió a Liam Payne. Foto: Instagram @kateecass.

La relación entre Liam Payne y Kate Cassidy comenzó en 2022, poco después de que el ex One Direction rompiera con la modelo Maya Henry. En los últimos días, la pareja había paseado por Buenos Aires, y ambos compartieron postales en sus redes sociales.

Liam Payne y Kate Cassidy estaban en pareja desde 2022. Foto: Instagram @kateecass.

En el momento del fallecimiento de Payne, Cassidy había abandonado el país, ya que la joven habría volado este lunes a Miami por compromisos laborales. De hecho, el cantante hizo check in en el hotel del barrio de Palermo en el que perdió la vida sin ninguna compañía.

En los últimos días, la cantidad de seguidores de la cuenta de Instagram de la influencer creció exponencialmente tras la muerte de Liam Payne, y en el perfil de la joven hay algunas imágenes junto al exintegrante de One Direction.