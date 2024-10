Duki lanza su nueva canción con influencias de Luis Alberto Spinetta

Duki, el popular cantante de trap y uno de los músicos más populares del presente argentino, acaba de lanzar el primer corte de su nuevo álbum de estudio, con un homenaje a Luis Alberto Spinetta, demostrando que se encuentra en una nueva y ambiciosa etapa de su carrera.

Se trata de su canción "Barro", que formará parte de su nuevo álbum AMERI. Se trata del cuarto disco de estudio, y se trata de una continuación del tercero, titulado "Antes de Ameri". Una búsqueda conceptual que el artista continúa desarrollando.

El cálido ambiente donde canta Duki en su nuevo video

El videoclip que acompaña la canción muestra el recorrido que tuvo Duki, desde sus comienzos con el rap callejero y la improvisación hasta convertirse en el mayor exponente del trap argentino, llegando a tocar en estadios de clase mundial como el de River Plate y el Santiago Bernabeu.

Producido por Yesean y Asan, la canción incluye una referencia a Luis Alberto Spinetta, una de las figuras de la música más importantes de la historia argentina. Es que ya desde el nombre hay reminiscencia al músico de Saavedra, por su icónica "Barro Tal Vez". Además, en un momento la propia canción cita una de las estrofas más célebres del ex Pescado Radioso. "Si no canto lo que pienso, me voy a morir por dentro" vocifera Duki.

El disco AMERI será lanzado el 31 de octubre, y el nombre hace referencia a América, reforzando la mirada que tiene el artista sobre su tierra y los otros países del continente, que influyeron fuertemente sus composiciones para convertirlo en la estrella que es en el presente. Se espera que además anuncie una gira por distintos puntos del país para que sus fanáticos disfruten en vivo sus nuevas canciones.