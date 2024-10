"Las echaron": el escandaloso episodio entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata en medio de la operación del periodista

Mientras Jorge Lanata lucha por su vida, la situación en la familia del periodista es cada vez más caótica. Desde hace algún tiempo, los medios de comunicación han seguido el conflictivo vínculo entre Elba Marcovecchio y Lola y Bárbara Lanata. Ahora, ellas fueron protagonistas de un nuevo y escandaloso episodio.

Este miércoles, el periodista fue operado por tercera vez en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Se trata de la tercera cirugía en un lapso de cinco días, ya que tiene una isquemia intestinal.

El periodista fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Italiano.

En Intrusos se abordó el tema y en medio de la trasmisión, se reveló que se habría desatado una fuerte discusión entre Elba y las hijas del comunicador, en medio de la cirugía de Jorge Lanata.

"Nos está llegando a varios que hubo gritos, llantos, hace un rato, en el piso de la espera. Hubo una junta médica hablando, ellos niegan todo", contó Marcela Tauro.

Esto fue lo que contaron en Intrusos sobre el escandaloso episodio entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola

"En una sala estaban Bárbara, Lola, Facundo y estaba llegando Margarita", añadió Pablo Layús. "No quiero decir que hubo pelea, fue llanto, gritos, como que algo pasó", comentó Tauro. "Desesperación", describió Guido Záffora.

"Se escucharon llantos en el cuarto piso que es donde permanecía internado en la terapia intensiva para trasplantados Jorge Lanata, en la habitación 27, nos habían dicho. Y también que había un ateneo médico", relató el cronista que se encontraba en las afueras del nosocomio.

Bárbara Lanata es la hija mayor del comunicador.

"Me dicen que hubo código verde. Me dicen que tuvieron que darle electricidad y tiene lastimado el pecho, quemado, que el código verde sería eso. Aparentemente hay evacuación, las hijas también se van", añadió Marcela. Luego, Záffora leyó el mensaje que le mandó la hija mayor de Lanata: "Me escribió Bárbara, me dice: 'terminó la operación, todo bien, pudieron unirlo y cerrar'".

Más tarde, Josefina Pouso dio a conocer una importante información para esclarecer la situación: "Respecto a lo que decía Marce que evacuaron el lugar, les pidieron que se retire a la familia. Hablé con alguien que tiene un familiar internado en terapia y está ahí y parece que no evacuaron a todos, es a la familia porque ella escuchó la pelea entre las hijas de Jorge y Elba".

"Ellas la acusaban a Elba de estar solamente 5 minutos de visita y que se iba, que estaban cansadas. Que escuchó los gritos y ella está ahí, que no los evacuaron a todos", sumó la periodista.