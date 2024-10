Mirtha Legrand recibió el Doctor Honoris Causa en el FIC.UBA

Este miércoles fue la apertura de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires 2024 (FIC.UBA) y Mirtha Legrand recibió el Doctorado Honoris Causa en el evento que se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

La ceremonia estuvo presidida por el Vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y el Director General del Festival, Ricardo Alfonsín, que, además del titulo a Mirtha Legrand, le otorgó el prestigioso título al director argentino Héctor Olivera, en coincidencia con el 50º aniversario de su clásico “La Patagonia Rebelde” (1974), y a la multipremiada directora e ilustradora franco-iraní Marjane Satrapi.

"Una mañana, hace más de 84 años, Rosa María Juana Martínez Suárez todavía no era Mirtha. Tenía 13 años, los bucles dorados y una gemela idéntica, María Aurelia. En el set de Hay que educar a Nini, eran apenas "las mellicitas Martínez". Por 40 segundos, las chicas de Villa Cañas aparecían rodeando a la estrella de la comedia blanca del momento, Nini Marshall, protagonista de la película", fueron las palabras que dieron apertura a la entrega del premio para Mirtha Legrand.

Tras leer el texto que recordaba la vida y obra de Mirtha, se proyectó un video que repasó sus trabajos en el cine destacando puntualmente "La patota", una de las películas más exitosas de la historia dirigida por su marido, Daniel Tinayre.

Visiblemente emocionada y con la elegancia que la caracteriza, Mirtha Legrand tomó el micrófono y le agradeció a los presentes, entre los que estaban su hija Marcela y sus nietos Nacho y Juana Viale.

"Quiero decirles que mi vida es una caja de sorpresas, pero que ni siquiera en mis más remotos sueños imaginé estar aquí recibiendo este reconocimiento", fueron las primeras palabras que dijo la diva de los almuerzos.

Mirtha Legrand fue reconocida tras el mismo premio entregado al destacado director Héctor Olivera.

"Siempre me esforcé en dar lo mejor de mí en más de 80 años. Han sido más de ocho décadas dedicándome enteramente al cine, al teatro y a la televisión, y la única carrera por la que no hice el menor esfuerzo es para ésta que hoy me recibe con título de doctora", agregó Mirtha en un texto con varios gags divertidos haciendo referencia a su edad y a los cambios que hubo en estos casi 100 años.

"No puedo dejar de pensar lo orgullosa que estaría mi madre Rosa Suárez, maestra y directora de profesión, al saber que su hija es doctora, honor y causa en una universidad", agregó la diva. Mirtha Legrand firmando el libro tras recibir el Doctor Honoris Causa.

Sin evitar el tema actual sobre la lucha universitaria tomó el guante y defendió la educación pública. "En un momento histórico para las universidades públicas de mi amado país, no quiero dejar de expresar mi apoyo. Está bien que distintos gobiernos o administraciones hagan un saneamiento de lo que está mal, pero con el máximo cuidado, con respeto y preservando un tesoro que tenemos, que nos envidia el mundo entero, la educación universitaria gratuita en esta universidad", dijo Mirtha Legrand agregando que "en la UBA se formaron, por ejemplo, los cinco premios Nobel que tiene la Argentina". Mirtha Legrand junto a Héctor Olivera y las autoridades del FIC.UBA.

Para finalizar su discurso y antes de ser ovacionada por el aula magna cerró con su frase de cabecera, pero modificada. "Siempre digo una frase en mi programa que hoy para despedirme me toca duplicarla. Señores, yo ya soy una leyenda, y la leyenda continúa, pero ahora una leyenda doctora", finalizó "La Chiqui".