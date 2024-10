Alex Mine, la única mujer que estará en la final de la Red Bull Batalla

Después de la histórica incursión a Córdoba con sold out en la Final Nacional de 2023, Red Bull Batalla vuelve a Buenos Aires: el mítico estadio Obras Sanitarias será la sede que recibirá la Final Nacional que se realizará el próximo sábado 19 de octubre.

La gran Final Nacional de este año va a reunir a los mejores 16 competidores del país en búsqueda del título de campeón nacional. Quien triunfe el 19 de octubre será el encargado de representar en la Final Internacional, el 30 de noviembre en España.

Entre los competidores hay una sola mujer y es la mendocina Alex Mine. La joven de 19 años es una de las competidoras clasificadas de la Regional de Córdoba en donde logró deslumbrar con su estilo auténtico y original.

Alex Mine será la única mujer que compite en la final.

Julieta Lenti, tal como es su nombre real, está sumamente ligada al mundo artístico e incluso ya estrenó dos discos, dos EP´s y varios singles con su dúo Rosa Cruz. Antes de su primera competencia, participó de un evento de poesía y siempre fue fanática de la literatura, lo que remarca su amor por las palabras.

"Mi carrera ha sido siempre en paralelo con el freestyle. La música es algo que vengo trabajando hace más tiempo. Siento que a mí me pasó al revés, que no fue que la batalla me consolidó en la música, sino que la música me consolidó en las batallas", contó la joven nacida en Guaymallén.

Alex conoció el freestyle a sus 12 años y encontró una pasión en esa forma de expresarse y no fue hasta sus 16 años que se animó a competir. Esto la ayudó a construir una identidad: Alex Mine es una figura que la acompaña desde ese primer momento en el que llegó al freestyle. Gracias a lo desarrollado que está el circuito en Mendoza con referentes como Jaff, Vid o Gamma Beta, Alex pudo formar parte de muchos eventos donde conoció a todas personas del mundo del rap con quienes creció y se formó.

Alex Mine además es cantante y cuenta con dos discos y dos EP.

"Yo arranqué a competir a los 16 años. En ese entonces era todo como "bueno, cuando sea más grande" y tal cosa. A finales del año pasado, principios de este año, un montón de gente me dijo "hermana, es tu momento" y me incentivaban a mandar videos para lograr competir", explicó Alex confesando que "hay muchos raperos con los que yo crecí, básicamente. No solo a nivel competidores, sino también a nivel jurado u organización. Hay un montón de bestias ahí con las que voy a estar compartiendo y eso me pone muy contenta".

Luego de su alucinante presentación en la regional de Córdoba, este sábado 19 de octubre en el Estadio Obras será la primera vez que Alex Mine compita en Buenos Aires y será también, su primera participación en una Final Nacional de Red Bull generando gran expectativa en el público por su estilo tan auténtico y singular.

"Tengo nervios de emoción, de hacer algo nuevo por primera vez. Cada vez que puedo desbloquear una provincia rapeando, se convierte en un objetivo tachado de la lista. Entonces eso me produce mucha emoción porque además estamos hablando de una Red Bull Nacional en Buenos Aires", sostuvo la mendocina.

"Lo único que espero y deseo es que el año que viene no sea yo nada más, que seamos tres o cuatro porque ahora hay un montón de pibas que están muy firmes, no solo en el freestyle, sino en el rap en general. Yo trato de que esas barreras que siempre nos han dicho que están ahí, no logren afectarme porque yo trabajo y lucho por eso", agregó Alex que será la única mujer de la competencia. La competencia será este sábado en el Estadio Obras de Buenos Aires.

Todos los participantes de la final de la Red Bull Batalla de Gallos

Jesse Pungaz - Campeón de la Final Nacional 2023

Larrix - Subcampeón de la Final Nacional 2023

Nasir Catriel - Tercer y cuarto puesto de la Final Nacional 2023

Alkoy - Tercer y cuarto puesto de la Final Nacional 2023

Jaff - Campeón Regional Córdoba

Monostrong - Subcampeón Regional Córdoba

Alexmine - Tercer puesto Regional Córdoba

CTZ - Campeón Regional Buenos Aires

Exe - Subcampeón Regional Buenos Aires

Stuart - Tercer puesto Regional Buenos Aires

Cobe - Campeón Regional Rosario

Luis Farías - Subcampeón Regional Rosario

Auge - Tercer puesto Regional Rosario

Kotal Bangaz - Ganador Cupo de Plaza

Thom - Ganador Cupo de Plaza

Sergio - Ganador Cupo de Plaza

La lista de este año combina a competidores totalmente asentados en el circuito competitivo internacional, como Stuart, con nuevos talentos que fueron surgiendo desde las distintas regionales, como Alexmine o Luis Farías, que vienen a aportar nuevos estilos y modalidades en su freestyle.

Además, el podio del año pasado también promete una gran participación: Jesse Pungaz defenderá su título y Larrix buscará sumar a su vitrina un trofeo que busca desde hace años. Alkoy tuvo un gran nivel en la Final Nacional realizada en Córdoba e intentará repetirlo, mientras que Nasir Catriel está asentado como uno de los perfiles más llamativos del underground argentino.