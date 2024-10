Las conmovedoras fotos que publicó la hija de Jorge Lanata documentando el momento más álgido en la salud del conductor

Mientras Jorge Lanata transita su más álgido momento de salud, en las redes sociales volverion a circular las fotos que publicó su hija Bárbara, documentando instancias de la extendida internación del conductor.

Recordemos que el periodista lleva más de cuatro meses hospitalizado, y actualmente se encuentra en terapia intensiva del Hospital Italiano. Más allá de la voluntad de Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge Lanata, sobre resguardar la intimidad del comunicador, una de sus hijas ha compartido desde sus redes sociales algunas imágenes que dan cuenta de la situación de salud del ícono de Radio Mitre.

Sobre el motivo por el que decidió captar las postales de Lanata durante su internación, Bárbara contó hace un tiempo en un posteo de Instagram que acompañó con una foto tomando la mano de su padre: "Hace unos años, cuando vivía en Nueva York y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo, no entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento. Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible".

Bárbara Lanata explicó por qué decidió fotografiar a su padre durante su internación. Foto: Instagram @barbaralanata.

Luego, la hija de Jorge Lanata explicó: "Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas. Hoy en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga".

Además, Bárbara Lanata aclaró que tiene más material visual documentando el duro momento de salud del periodista. "Obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí", aclaró la joven.

Una de las hijas de Jorge Lanata documentó la internación del conductor. Foto: Instagram @barbaralanata.

En otra oportunidad, la hija de Jorge Lanata subió a sus historias de Instagram otra imagen en la que también se ve su mano tomando la de su padre, entre las sábanas de la cama de terapia intensiva que ha ocupado el periodista en el Hospital Italiano.