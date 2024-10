L-Gante apostó al amor con una expareja de un gran amigo: "Lo acompañó al programa de Susana"

Días atrás, comenzó a circular el rumor del nuevo romance del cantante y referente de la llamada "Cumbia 420", L-Gante. Todo comenzó cuando el artista subió a su cuenta de Instagram una imagen donde aparece él frente al espejo y una mujer de espaldas, rápidamente la foto se volvió viral en las redes sociales.

Elian Valenzuela estuvo en el living de Susana Giménez y allí habló sobre Wanda Nara quien en ese mismo lugar habá declarado que con el artista eran solo amigos y no pasaba nada más. El cantante subió la apuesta y le respondió de manera picante subrayando que "Ahora ya no hablamos más. Yo ya me enfoqué en mí a full", sostuvo.

Pero en el programa que conducen Pepe Ochoa y Federico Bongiorno en el canal de streaming Bondi Live, dieron detalles de por qué se habría distanciado de la conductora de Bake Off Famosos. Es que en la vida de L-Gante apareció Agustina Flores quien es la expareja del conocido artista El Noba, quien tristemente perdió la vida tras un accidente.

Agustina Flores y la foto mientras L-Gante hablaba con Susana. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @agusttinaflores

Lo que en las redes calificaron como polémico, es que El Noba y Elian eran muy amigos. Lo cierto es que ella en las últimas horas le brindó apoyo en lo que fue la pelea que realizó en un evento el día domingo y además se la pudo ver detrás de cámara en el programa de Susana Giménez.

Pepe Ochoa, expresó que "L-Gante está en una relación desde hace un tiempo ya. La foto es en San Vicente, en un restaurant. Ella es Agustina Flores exnovia de El Noba". Por su lado su compañero, completó la información expresando que "ella fue la última novia de El Noba y si él está saliendo con ella me parece un poco fuerte".