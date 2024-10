Dalia Gutmann contó su lucha contra el cáncer de mama

Juana Viale tuvo una gran mesa en la edición del 13 de octubre. De esta nueva edición participó el cantante Axel, la actriz Jorgelina Aruzzi, el actor Alejandro Awada y la humorisa Dalia Gutmann, esta última invitada relató el complicado momento que pasó luego de que le diagnosticaron cáncer de mama.

En medio de la charla con la comediante, Juana le preguntó por uno de los momentos mas difíciles que le tocó afrontar en su vida que fue recibir el diagnóstico de cáncer de mama. Dalia aprovechó esos minutos para contar cómo se dio cuenta de que había un problema y qué hizo apenas se enteró.

"Yo estaba en un viaje en Perú... Me voy a bañar, me toco un bultito en la teta y por suerte tuvo una reacción muy rápida de escribirle al ginecólogo. Me fui a hacer un estudio y tenía un tumor chiquito que una mamografía que me había hecho el año anterior no lo había detectado", comenzó contando.

Luego agregó: "Me pasó que lo detecté muy a tiempo. Después tuve que tomar una medicación durante cinco años que es el tamoxifeno que trae sus consecuencias físicas pero lo importante es estar vivo", agregó. En modo de reflexión también contó que "es algo que le pasa a muchas mujeres y da la sensación que cada vez a más".

Mirá el video

En el medio de sus declaraciones, expresó que "tiene algo muy loco el cáncer que es que no te duele nada. Muchos se dejan estar y es la peor decisión porque quizás vas tres años después y eso se transformó en algo tremendo. Por eso es tan importante concientizar y no dejarse estar", subrayó Dalia tras su dura experiencia.