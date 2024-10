Carmen Barbieri reveló qué le dijo a Pampita tras separarse de Roberto García Moritán

La separación de Carolina Pampita Ardohain y de Roberto García Moritán llama la atención de los diferentes programa de la televisión argentina. Muchos famosos como Lali Espósito y Susana Giménez se pronunciaron a favor de la modelo con comentarios de apoyo hacia ella y consejos, por el lado de la diva de Telefe, le recomendó que no vuelva más con el exministro de la Ciudad de Buenos Aires.

Pampita tras publicar su descargo mediante las historias de Instagram al igual que los chats privados con Moritán, siguió con su vida laboral y personal, al lado de sus hijos. Si bien no se pronuncia respecto al tema, no tiene inconvenientes en responder a los medios, algo que su exmarido no hace.

De hecho, en las últimas horas Roberto García Moritán expresó que los medios de comunicación lo acosan y ejercen violencia. Mediante estas palabras, esquiva todo tipo de preguntas sobre cómo está ordenando su vida luego de la ruptura matrimonial con la modelo.

Quien se pronunció respecto al tema fue Carmen Barbieri, la conductora de "Mañanísima" expresó en su programa que le dio un sano consejo a Pampita en medio de todo el escándalo: "Pampita es divina y lo lamento mucho. Yo los veo veo juntos y no puedo creerlo", expresó.

Luego confesó el consejo que le dio en el oído a Carolina en medio de la grabación del programa de Guido Kaczka, donde ambas son jurados. Todo comenzó cuando Estefi Berardi le dijo que se la vio triste y mirando constantemente el celular, fue allí donde Carmen subrayó que "yo no la ví triste... Yo la ví muy delgada, le dije que no deje de comer, comé bien, la ví muy delgada", finalizó.