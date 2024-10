La Negra Vernaci publicó un sentido mensaje tras confesar el momento crítico de salud que padece

La Negra Vernaci sorprendió a sus seguidores al confesar este viernes en su programa en Radio Pop que fue operada de un tumor maligno. Y poco más tarde, tras hablar del duro momento de salud que atraviesa, la conductora publicó un sentido mensaje en las redes sociales.

"Gracias a todos por los mensajes amorosos que recibí durante todo el día, algunos absolutamente inesperados que agradezco doblemente. X no se caracteriza por ser un lugar de amor y hoy lo fue, así que GRACIAS por acompañarme en todas. Los quiero", escribió la Negra Vernaci en su cuenta de X.

La Negra Vernaci, emocionada por las muestras de afecto tras la confesión sobre su adverso momento de salud. Foto: X @negropolisok.

En su ciclo radial, la conductora había anunciado que iniciará un tratamiento de quimioterapia, y asumió la incertidumbre sobre cómo procesará esta difícil situación de salud.

Sin embargo, más allá de la preocupación, Vernaci aclaró sobre su estado: "Esto gracias a Dios ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme, me van a empezar a hacer quimio”.

La Negra Vernaci habló sobre su difícil situación de salud

En tanto que sobre el tratamiento que llevará a cabo, la Negra Vernaci asumió: "¿Qué me pasa con la quimio? Me da miedo, obvio. A nadie le gusta atravesar una quimio porque sabés todo lo que va a pasar. A cada uno le pasan cosas diferentes... No sé con qué me voy a encontrar de mi en realidad. No lo que me va a pasar afuera, que ya más o menos me explicaron, pero no sé con qué parte de mí me voy a vincular. Capaz que me pongo mucho más vulnerable, seguramente, que es algo que yo no permito mucho".

Sobre su cuadro de salud la Negra Vernaci contó que si bien los médicos que la atienden le recomendaron que siga trabajando, la conductora reconoció: "Yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si el quedarme sin pelo me va a provocar que no tenga ganas de que me vean”.

Finalmente, Vernaci se ocupó de de compartir un mensaje positivo respecto a la ciencia aplicada a la salud, y de la importancia de la quimioterapia en la batalla contra el cáncer.