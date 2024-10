Una participante de un reality confesó que mantuvo un romance secreto con Diego Armando Maradona

Sin lugar a dudas, todos recuerdan a Diego Armando Maradona como uno de los mejores futbolistas de Argentina. Pero, por otro lado, el exdeportista también estuvo envuelto en varias polémicas por las distintas relaciones que tuvo.

Ahora, una participante de un reality, confesó que mantuvo una relación secreta con el astro del fútbol y dio detalles. Se trata de Solange (41), quien participa junto a Gastón en el nuevo programa conducido por Alejandro Fantino, Por amor o por dinero de Eltrece.

Gastón y Solange, participantes de "Por amor o por dinero". Créditos: X @amorodineroarg.

"Estaba en un boliche, estaba de moda unos barcitos e íbamos con mis amigas a hacer la previa", comenzó diciendo la mujer. Y continuó: "Fui, entré y mi amiga saluda a un amigo de él. Entonces ahí ya me vio y dijo (Diego Armando Maradona): '¿Quién es? que venga a saludar a la mesa'".

"¡Y como no voy a ir! Me senté, empecé a tomar champagne y de repente me caen trescientas rosas y me dice 'éstas son para vos'. Y bueno ahí empezó como una relación", contó la participante.

Esto fue lo que contó Solange, participante de Por amor o por dinero, sobre su relación secreta con Diego Armando Maradona

"Amistad no, me iba enterando al mes de algo más..." dijo entre risas Gastón. "Cuando salgo estaban todos los periodistas y me dicen: '¿Sos la nueva novia?'; y yo diciendo 'no, no'", recordó Solange.

Asimismo, la mujer reveló el motivo por el cual su relación con Diego Armando Maradona no funcionó: "Habrán sido tres o cuatro meses y no le podía seguir el ritmo porque era mucho de salir y yo tenía que ir a trabajar".