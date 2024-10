El polémico mensaje que compartió la supuesta tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Este miércoles en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Yanina Latorre reveló que Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron en México por una infidelidad del futbolista.

"Ya están separados, por eso me atrevo a decirlo. La gente que le estuvo preguntando a ella, ella contesta que está separada. Están separados Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Se separaron en México. Ya había existido el rumor de una tercera persona que lo había dado Tartu, creían que era una opereta contra River", comentó la "angelita".

La modelo desmintió su separación con el futbolista. Créditos: captura de pantalla Instagram Evangelinaanderson.

Y sumó un polémico detalle: "Parece que tenía razón, no había mentido. A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que él estaba saliendo o había salido...yo chequee varias fuentes, había salido una azafata que conoció en un viaje de River precisamente y ahí empezó un vínculo".

No obstante, este jueves por la mañana, la modelo desmintió su ruptura con el ex DT de River Plate a través de una historia de Instagram. "No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en Argentina, hay un límite", escribió Anderson.

La historia de Instagram de la supuesta tercera en discordia. Créditos: Instagram Taniusland.

Pero las cosas se pusieron más picantes cuando la supuesta amante de Martín Demichelis, llamada "Tan" publicó un picante mensaje en sus historias de Instagram (@Taniusland) en las que dejó en evidencia que el deportista le habría sido infiel a Evangelina.

Con una foto en bikini, la mujer expresó "Y si yo hablara... más de una no volvería".