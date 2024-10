Se conoció el audio de la pelea de Elba Marcovecchio con Bárbara Lanata en el hospital

Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata no se llevan muy bien luego de las polémicas acusaciones que hicieron en la Justicia en medio de la complicada situación de salud del periodista. La esposa salió al cruce con fuertes historias en su cuenta de Instagram, acusando a Bárbara y Lola Lanata.

La abogada sostuvo que fueron ellas quienes pidieron el bozal legal que quedó sin efecto a las pocas horas y que, además, solicitaron la cautelar para que ella no se pueda defender de las acusaciones que se estaban generando. Lo cierto es que en el medio de todo el problema y la mala relación, se filtró un audio de una fuerte discusión que tuvieron Elba y Bárbara.

En el programa "A la Tarde" que conduce Karina Mazzocco y que se emite por América, expusieron el audio y la pelea entre la esposa y una de las hijas de Jorge. En el inicio se puede escuchar a Bárbara expresar cierto reclamo debido a que no le contestaba los mensajes.

"Elba no puede ser que no podamos hablar nunca, te mandé 20 mensajes míos", ante esto, Elba le expresó que no era el momento ni el lugar para tener un diálogo. Inmediatamente, Bárbara arremetió: "¿No es el momento ni el lugar? No te parece que es el momento porque mi papá está internado".

El polémico audio de la discusión de Elba Marcovecchio con Bárbara Lanata

Según se puede escuchar en la grabación, Marcovecchio procede a retirarse y la hija de Jorge la sigue expresando que por qué no hablaba con ella. La respuesta de la abogada fue clara y muy corta diciendo que "yo no voy a hablar con tus mentiras. No tengo nada que hablar con vos".