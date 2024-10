Nito Artaza le respondió a Cecilia Oviedo tras acusarlo de ser infiel y maltratador

Cecilia Oviedo, la expareja de Nito Artaza, utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para referirse al humorista y dejó una fuerte acusación sobre su persona. En Socios del Espectáculo (el trece) fueron a buscarlo para que se pueda escuchar la otra campana.

La exmujer de Nito, a través de X lanzó fuertes acusaciones contra Artaza que sorprendieron a más de uno. Durante ese programa charlaron al respecto y fueron a buscar al humorista que también se tomó el tiempo para contestarle a su exmujer sobre la publicación de ese posteo.

"Harta me tenes Nito Artaza, harta. De tus mentiras, de tus infidelidades cuando estuvimos casados. De tu psicopateo hacia mi persona, que no era demasiado linda, que tenía celulitis, que era una inútil, que era fea, he recibido demasiado maltrato de tu parte. Me cansé", expresó.

La acusación de Cecilia Oviedo. Foto: Captura de pantalla X/ @cecioviedo

En el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Nito Artaza habló al respecto sobre el tema: "Me sorprendió. Quizás fue un día en el que ella no estaba bien. Tiene derecho a reprocharme cosas del pasado. Yo siempre digo que trato de mejorar, de ser una mejor persona, y tal vez eso la enojó", comenzó.

La respuesta de Nito Artaza a las acusaciones de su expareja

Luego, agregó: "Lo que sí me pareció una barbaridad fue que hablara de abuso psicológico y maltrato, porque soy una persona muy cariñosa, muy afectuosa. Nunca la maltraté, aunque tal vez con mis ironías pude haberla lastimado. Comprendo su bronca y su dolor por lo que vivimos en aquel momento, pero me ofendió un poco las formas".