El número que ratifica la debacle de Florencia Peña y el Cantando 2024 en canal América

Este lunes, Florencia Peña y el Cantando 2024 tuvieron una noche para el olvido en canal América con una pobre marca en el rating, producto de la complicación que supuso para el certamen los estrenos de programas en señales rivales como Telefe con Bake off famosos y El Trece con Por amor o por dinero.

Sin dudas, la estrella del prime time resultó ser el ciclo de pastelería que conduce Wanda Nara, con un promedio de 12.1 puntos de rating. Mientras que el reality de parejas que lidera Alejandro Fantino logró 5.2. En este contexto, el certamen que tiene como anfitriona a Florencia Peña en canal América apenas consiguió 2.4, su peor número desde su debut que se produjo el lunes de la semana pasada.

Bake off famosos lideró el rating del día y el prime time con una notable marca. Foto: Captura de video Telefe.

Mientras tanto, desde El Trece tuvieron una atinada decisión al pasar The Floor de las 22:15 a las 21, preservando a Guido Kaczka de la confrontación con Bake off famosos, y logrando que su envío de entretenimientos obtenga un promedio de 7.5 puntos de rating, consolidándose como lo más visto del día en El Trece.

The Floor se salvó de confrontar con Bake off al cambiar de horario. Foto: Captura de video El Trece.

En cuanto al Cantando 2024, los citados 2.4 puntos de rating dejaron al certamen que encabeza Florencia Peña en canal América fuera del podio de lo más visto de este lunes en la señal, ya que Intrusos, LAM y DDM; se impusieron con 3.7, 3.6 y 2.8 respectivamente.

Habrá que ver si desde la producción del Cantando 2024 tienen un as bajo la manga para potenciar los números del programa conducido por Florencia Peña, o si desde canal América deciden modificar el horario del ciclo para no enfrentar en directo a Bake off famosos y Por amor o por dinero.