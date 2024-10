El mensaje que le envió Roberto García Moritán a la diputada señalada como su amante

Si bien el verdadero motivo de la separación de Pampita y Roberto García Moritán todavía está en territorio de múltiples conjeturas, este martes la diputada Rebeca Fleitas, señalada como presunta amante del ahora exmarido de la modelo, reveló cuál fue el mensaje que le envió el funcionario.

Por un lado, Fleitas había remarcado sobre García Moritán en Team Ubfal (América): "Él me dio like a varias historias que yo subía por mis intervenciones en la Legislatura y yo lo felicité por su aniversario. Nada más".

Además, la legisladora de La Libertad Avanza aseguró que no hay posibilidad de que aparezcan fotos íntimas de ella junto a Roberto García Moritán. "No compartí siquiera un café con él. Lo único que puede aparecer es alguna foto de las capacitaciones de la Legislatura, pero nada más", sostuvo Rebeca Fleitas.

En tanto que la diputada reconoció durante el fin de semana que estaba molesta porque el ex de Pampita no se haya disculpado por el escándalo en el que quedó involucrada. Tal situación se revirtió, y la funcionaria reconoció que Roberto García Moritán se comunicó con ella.

Habló la diputada apuntada como supuesta amante de Roberto García Moritán

En primer lugar, sobre el supuesto vínculo con el empresario, este martes la funcionaria subrayó en diálogo con Desayuno Americano (América): "Mi vínculo es cero. Lo conozco únicamente de la Legislatura, las únicas veces que yo lo veía eran las sesiones. Nunca compartí un café con él ni en la Legislatura, ni en su despacho ni el mío, o fuera del recinto. Todo lo que se está diciendo es totalmente falso. La verdad que lo único que están haciendo es perjudicarme y causar un daño a mí y a mi imagen".

Luego Rebeca Fleitas agregó sobre el contenido del mensaje que recibió del exmarido de Pampita: "Me escribió el domingo a la noche cuando salí del programa de Ubfal para pedirme disculpas, porque él no lo había hecho previamente y yo manifesté en ese programa que me había decepcionado y molestado la actitud de él, porque no había tenido el gesto de siquiera conseguir mi teléfono para escribirme y decirme 'che disculpame por el quilombo en el que te metí'".

Finalmente, la legisladora reveló sobre el ida y vuelta con Roberto García Moritán: "Yo tardé un día en contestarle y le puse 'más vale tarde que nunca. Gracias'. Él me contestó 'gracias a vos', y fue todo el intercambio que tuvimos".