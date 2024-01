Tras el blanqueo de La Tora, Nacho Castañares presentó a su nueva novia

Después de tantas idas y vueltas respecto a aquella relación que ya no tenía más futuro, y que necesitó del blanqueo de La Tora y su nueva pareja para confirmar la ruptura definitiva, Nacho Castañares ya no se esconde ni a sus actitudes amorosas, las mismas con las que presentó a su nueva novia.

Atrás quedó el noviazgo de “la Casa más famosa del país” y los ex participantes ya no serán vinculados sentimentalmente, aunque ahora serán objeto a observar cuando uno u otro comience una nueva historia, cosa que parece que ya está sucediendo.

Es que fueron las redes de LAM, programa que se emite en América, que se develó el misterio respecto a la nueva conquista de Nacho, ya que mediante una storie de Instagram mostraron un montaje en el que indicaron quién es su nueva novia.

“Angels, la nueva novia de Nacho”, decía el texto impreso en la imagen que pone en gran parte de la pantalla a Angels Rocío, la morocha apuntada como quien se ganó el corazoncito del ex integrante de la casa de Gran Hermano. Sin embargo, aparecieron más pruebas del vínculo.

“Estoy tan sorpresa como todos ustedes”, escribió una usuaria de X (haciendo uso de la frase de un meme) mientras acompaña su publicación con la foto de Castañares junto a un amigo y Angels dirigiéndose hacia un evento en Punta del Este. Luciendo un look muy urbano, pero con la joven mostrando unos toques glam, no se escondieron y poco les importó ser fotografiados, dando muestras de que, aunque no haya confirmado la relación, las palabras parecen estar de más.