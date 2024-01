Marcelo Tinelli ventiló detalles del casamiento de su hija Cande con Coti Sorokin

Para Marcelo Tinelli, uno de los anuncios bomba de 2023 fue el del casamiento de su hija Candelaria con Coti Sorokin. Luego de un impass de algunos meses con el músico, la segunda hija que Marcelo Tinelli tuvo con Soledad Aquino se reconcilió y decidió “dar el sí”.

Se dijo que la boda sería en Punta del Este, donde el conductor del Bailando tiene una propiedad. También, que se casarían alrededor de marzo de 2024. Pero hace unas horas, Marcelo Hugo ventiló dos datos claves del casorio: la fecha y el lugar.

Al aire en su programa de América, Tinelli compartió la emoción que sentía por el inminente paso que está por dar Candelaria y no pudo evitar contar ante las cámaras esos detalles que hasta ahora se desconocían.

Mientras en el estudio sonaba la canción “Quiero verte”, justamente una colaboración de Cande y Coti Sorokin en el que ella está vestida de novia, Tinelli irrumpió: “Me encanta escuchar a mi hija Cande con Coti, que el otro día los escuché cantar en Punta del Este, en Medio y medio, y estuvieron espectaculares los dos”.

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se reconciliaron a mediados de 2023 y decidieron casarse. Instagram Cande Tinelli.

“Les mando un beso gigante a los dos”, siguió el animador, y anunció, orgulloso: “El 24 de febrero se casa mi primera hija, estoy emocionado con eso”. A continuación, aclaró que la fiesta será en Buenos Aires y no del otro lado del Río de la Plata, como se pensaba.

“¿Estamos invitados?”, preguntó Carna desde el panel de humoristas del ciclo, entre las felicitaciones y aplausos, y Marcelo señaló: “No están invitados, pero estoy emocionado”. Y luego diferenció, en dirección a Pampita, Moria Casán, Ángel de Brito y Marcelo Polino: “El jurado está todo invitado”.

Coti Sorokin y su novia, Cande Tinelli, en un show que brindaron en Punta del Este. Instagram Coti Sorokin.

Marcelo Tinelli habló de los roces con su hija Candelaria

“¿Estamos invitados?”, se quiso asegurar Pampita, a lo que el director artístico de América indicó que eso era lo que le había comentado su hija. “Eso me dijo. Aunque no sé si llegaron a hacer las invitaciones… algo me dijo”, acotó él.

En ese momento, el padre de la novia confesó que en los últimos días prefiere mantenerse al margen de la organización de la boda. “Yo no me quiero meter mucho con el tema de los invitados porque me dice ‘Papá sos un pesado. ¡Basta! ¡Es mi casamiento, no es tu casamiento!’. Y tiene razón”, se sinceró Tinelli.