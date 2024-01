La inesperada confesión de Marcelo Tinelli sobre Cande y Coti que sorprendió a todos

A mediados del año pasado, Cande Tinelli y Coti Sorokin se reconciliaron después de estar alejados un buen tiempo. De hecho, se especuló que se habrían casado en secreto, pero ahora su padre Marcelo Tinelli reveló todos los detalles de cuándo sería la boda de su primera hija.

Marcelo Tinelli apenas escuchó al aire el tema “Quiero verte”, que cantan juntos Cande y Coti, al aire, durante la transmisión de Bailando 2023 no pudo guardar silencio ya que se emocionó con la canción. Primero recordó que los escuchó en Punta del Este y que estuvieron espectaculares.

Cande Tinelli y Coti en Punta del Este.

“Les mando un beso gigante los dos. El 24 de febrero se casa mi primera hija estoy emocionado con eso”, señaló Marcelo Tinelli, quien recibió las felicitaciones de los presentes. También aclaró que la boda se realizará en Buenos Aires y no en Punta del Este como Cande Tinelli había dicho en un primer momento durante una entrevista el año pasado.

Marcelo Tinelli indicó que todo el jurado estaba invitado por la misma Cande Tinelli, pero antes de eso habrían discutido. Y es que Cande le dejó en claro a su padre que no debía meterse. “No me quiero meter mucho con el tema de los invitados, porque me dice ‘papá sos un pesado, basta, es mi casamiento no es tu casamiento’ y tiene razón”, dijo el famoso presentador.

Cande Tinelli y Coti celebraron poco más de tres años de amor entre idas y venidas.

Y es que después de poco más de 3 años juntos, Cande Tinelli y Coti Sorokin planean una vida juntos. Tras varios idas y vueltas en su relación, ellos siempre apostaron al amor. Fue en noviembre del año pasado cuando Coti le pidió matrimonio enfrente de 3000 personas a Cande Tinelli durante el show en el Gran Rex.