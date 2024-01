El ataque de furia de Nicole Neumann por las fotos que le sacan en la playa de Punta del Este

Mientras disfruta de unos días de descanso en Punta del Este en familia, Nicole Neumann hizo un sorpresivo descargo en las redes sociales contra los paparazzis por algunas actitudes al momento de sacarle fotos.



Sucede que, distendida junto a Manu Urcera y sus hijas Sienna y Allegra, la modelo la está pasando muy bien en las playas de la ciudad uruguaya, pero salió con todo porque no le gustaron nada algunas fotos que le tomaron en las últimas horas, en una situación muy puntual.



“Yo digo me pinta al atardecer comer medialunas. Me voy a la playa a comerlas tranquila. Aparecen paparazzis, bueno, ok. Estuvieron las tres horas sacando fotos mientras tomaba sol. ¿Es necesario que saquen en todas las que estoy masticando y comiendo?”, comentó Nicole Neumann en Instagram.



“Tres horas estuvieron. Me pueden sacar sólo en las que estaba tomando sol o caminando. No, eligieron las que estoy masticando y comiendo”, agregó la modelo, muy molesta por las fotos que le sacaron mientras se mostraba como cualquier persona disfrutando de un día de playa.



“¿Qué va a hacer? Es así. Soy un ser humano”, siguió Nicole Neumann en su descargo contra los paparazzis, “Cuídenme un poquito en la edición de las fotos. ¿Qué necesidad? Se sabe que como. Dios mío”, pidió luego.

Nicole Neumann estalló contra los paparazzis. Foto: @nikitaneumannoficial.



Luego de lo que fue su casamiento en diciembre, Nicole Neumann decidió irse de vacaciones junto a su flamante esposo, Manu Urcera, y dos de sus hijas, Sienna y Allegra, que cumplió 14 años hace unos días.



Si bien hubo algunos acercamientos en el último tiempo por fechas especiales, la relación de la modelo y su hija mayor, Indiana Cubero, continúa siendo tirante, ya que la adolescente prefirió quedarse durante el verano con su padre.