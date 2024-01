Qué dijo Jey Mammon sobre los famosos que le pidieron perdón luego de que lo ignoraron por la denuncia de Lucas Benvenuto

El 2023 fue un año caótico para Jey Mammon. Y es que en marzo de ese año, Lucas Benvenuto hizo público los abusos que vivió en su adolescencia con Mammon, que en ese momento tenía más de 30 años y Benvenuto era menor de edad. La carrera artística del humorista cayó en picada después de la denuncia del joven, incluso se fue del país por alrededor de dos semanas por todas las críticas que recibía en su día a día y varios famosos que tenían vínculo con el exconductor de La Peña de Morfi comenzaron a dejarlo de lado.

En la actualidad, su imagen no ha quedado limpia del todo, pero muchas personas lo han salido a bancar después de todo lo que vivió el año pasado. Ahora, Jey Mammon se encuentra realizando el espectáculo Enseguida Vuelvo en Villa Carlos Paz durante la temporada de verano 2024.

En abril, el artista decidió irse por un tiempo de Argentina y se quedó en España.

El actor sigue siendo consultado por este tema y en estos últimos días fue entrevistado en Implacables de Elnueve. En aquella emisión, Jey habló sobre aquellos famosos que se hicieron para un costado cuando saltó la denuncia de Lucas Benvenuto y quienes se quedaron a su lado pese a la polémica situación.

"Hay muchísimos colegas con los que compartí temporada y sobre los cuales no hablo porque me han acompañado con muchísimo amor. Obviamente si me la cruzo a ella (Nazarena Vélez) voy a saludarla como he saludado a todos los que me cruzo”, respondió el humorista cuando le preguntaron sobre la firme postura que tomó la actriz sobre su caso.

Susana Roccassalvo conduce "Implacables". Créditos: captura de pantalla Youtube El Nueve Argentina.

En ese momento, Susana Roccasalvo dijo: "En momentos malos cuando uno cae, la mayoría te abandona, de los que te abandonaron... ¿Alguno te mandó un mensaje por tu vuelta al teatro?".

"Sin dar nombres, te voy a decir algo: hay gente que me pidió disculpas. ¿Y sabés qué? Yo aprendí algo y se lo agradezco a Flor Peña: a no tomarme nada personal porque acá sucedió algo que se generó de una manera que pudo haber confundido a ciertas personas", le contestó Jey Mammon.

Jey Mammón en su nueva obra, "Enseguida vuelvo". Créditos: captura de pantalla Instagram Jeymammon.

"Después, cada uno actuó como quiso y como pudo. Algunos como quisieron también, porque vos me podés mandar un mensajito o hablar a cámara, que no es lo mismo. No puedo enojarme con ellos porque después vinieron y me pidieron disculpas porque se comieron un garrón", continuó el cantante.

Por último, Jey expresó que no le guarda rencor a ninguna celebridad: "De verdad está todo bien. Lo digo sinceramente porque esto que me pasó a mí, me puede pasar a cualquiera y más de un famoso me dijo que han aprendido mucho con todo esto".