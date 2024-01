La historia de amor de Carola Reyna y Boy Olmi

Desde que en 1994 comenzaran su relación, Carola Reyna y Boy Olmi se volvieron inseparables, y llegaron a convertirse en una de las parejas más sólida y longevas del mundo del espectáculo argentino. Los actores no tuvieron hijos, sin embargo, formaron una familia unida junto a sus respectivos descendientes, frutos de relaciones anteriores, sellando de esta manera su historia de amor.

En una reciente entrevista, Carola Reyna recordó cómo fue el flechazo con Boy Olmi. “Lo vi por primera vez en la puerta del Astral. Los ojos turquesas me encandilaron. Él tenía un saco con una chapa de nácar, muy particular. Recuerdo haber pensado: 'Todavía no'”, dijo.

Carola Reyna y Boy Olmi se casaron en 1994. Foto: Instagram/ Carola Reyna

“En realidad nos teníamos fichados con el Boy, nos llamábamos mucha la atención el uno al otro. Pero eso que ni te das cuenta. Yo lo leía a él en todas las columnas que tenía, lo seguía en las cosas que hacía, él se iba solo a ver una película en la que yo aparecía en bolas casi toda la película y resulta que después de eso nos toca trabajar y hacer de pareja en una novela y ahí bueno... chau”, relató la actriz.

En 1992 protagonizaron la telenovela “Apasionada” y fue ahí que comenzó todo. “Me lo crucé tomando un helado, después me llamó para trabajar juntos en un programa de viajes, pero yo estaba embarazada. Y cuando hicimos juntos la telenovela caímos rendidos. No pude evitar sentir lo que sentí”, confesó. Tras un tiempo de convivencia, se casaron en 1994.

Carola Reyna y Boy Olmi sufrieron una crisis de pareja a los 7 años de casados. Foto: Instagram/ Carola Reyna

Luego de convivir un tiempo, se casaron en 1994. Durante esos primeros años descubrieron que, además de la actuación, tenían muchos gustos en común, como la naturaleza, la comida sana y los animales. Asimismo, les encantaba la vida familiar y vacacionar junto a Rafael, hijo de Carola, y Carlos, hijo de Boy.

La crisis de los 7 años

Con más de 30 años de relación sentimental, Carola Reyna y Boy Olmi son sin lugar a dudas una de las icónicas parejas de la farándula porteña. Sin embargo, la actriz confesó que tuvieron la famosa “crisis de los 7 años”. Durante la entrevista para el programa “Socios del Espectáculo” de El Trece, le preguntaron si en algún momento de todo este tiempo se separó de su esposo.

"Mirá qué loco, nos tuvimos que soltar porque teníamos demasiados puntos en común. Viste esas parejas que hacen todo juntos. Llegó un momento que dijimos: 'Paremos un poco'. Eran como demasiadas coincidencias. Era: '¿Querés irte de viaje? Sí. ¿Querés jugar el scrabble? Sí. ¿Querés ver una película? Sí'. Bueno, correte un poco", expresó Reyna.

"Uno a veces lo habla (así no más) pero es un tema difícil el no intentar poseer a las relaciones en general porque uno a veces se percibe celoso o celosa no solo de la pareja sino hasta de las amigas. Hay un montón de temas derivados de la posesión", agregó. Carola Reyna y Boy Olmi son una de las parejas más longevas del ambiente artístico argentino. Foto: Instagram/ Carola Reyna

Así manejaron la crisis Carola Reyna y Boy Olmi

Carola Reyna comentó como manejaron los problemas de pareja que comenzaron a surgir."Tuvimos la famosa crisis de los siete años. Teníamos una manera sutil de controlarnos. Yo me acuerdo de que, en ese momento, hacía un curso de teatro y era un '¿después del curso te espero a comer?'", dijo.

"Y no sé, tal vez yo tardaba porque con mis compañeros me quedaba un rato más y después era 'la comida ya está acá'. Y era: '¿Qué hice mal? ¿Llegar tarde a comer?' Uno se convierte en un ladrón de guante blanco. Era buena onda, pero con el reclamo de que no llegaste", aseguró.

Durante la charla, todos coincidieron que ese tipo de cosas van desgastando la pareja. "Sí, agotan y querés salir corriendo. Estuvo muy bueno porque nos avivamos a tiempo de que teníamos que dejar algo de ese control, que tenía que ver con el amor, pero que era un plomo igual", finalizó Carola Reyna.