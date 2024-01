Inesperada confesión de Luciano Castro sobre su relación con Flor Vigna

Si hay una pareja que se muestra cada vez más afianzada en el último tiempo en el mundo del espectáculo, ésa es la de Luciano Castro y Flor Vigna. Sin embargo, el actor sorprendió con una inesperada confesión.



En una charla con el programa Implacables, Luciano Castro habló no sólo de “El Beso”, la obra teatral que protagoniza, junto a Luciano Cáceres, en Mar del Plata, sino también de su historia de amor con la cantante.

En el móvil, Naiara Vecchio le preguntó al actor qué había aprendido de su noviazgo con Flor Vigna hasta ahora. “Yo aprendí mucho porque ella tiene una filosofía de vida muy zen, muy tranquila, de ponerse en el lugar del otro”, comentó el actor.



“Cuando uno se enamora de alguien, al principio, es como que todo te cae en gracia y todo eso que ella me pasaba y yo lo aceptaba se me fue como haciendo costumbre. Y me dio mucho resultado, a pesar de que soy muy escéptico”, agregó Luciano Castro.



Una de las circunstancias especiales que enmarca a la pareja de Luciano Castro y Flor Vigna es la gran diferencia de edad que se llevan, más de dos décadas. Sin embargo, eso, lejos de ser un problema, para ellos es un aprendizaje diario.

“Además, aprendo todo a la inversa de lo que ella puede aprender de mí. Flor, por ahí, aprende de los veinte años más que tengo; y yo aprendo de los veinte años menos de ella”, consideró el actor.



“Cómo se vive, cómo se piensa. De eso nos nutrimos y también nos amamos un montón. Tenemos un amor súper sano y eso hace que todo termine en charlas, cosas lindas y feas, nada se deja entrever o guardado. No nos gusta eso”, cerró Luciano Castro.