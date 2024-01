Escándalo en los Premios Globo de Oro: Selena Gómez se quiso sacar una foto con un famoso actor y su pareja no lo habría dejado

Memes, reacciones, comentarios y más abundaron en las redes sociales este domingo con la 81ª edición de los Premios Globo de Oro 2024. Los internautas estuvieron atentos a cada momento de la premiación, incluso a uno muy especial donde se habría desatado un escándalo entre dos celebridades: Selena Gómez y Kylie Jenner.

Pero, ¿qué hacían ellas ahí y que pasó?. Por un lado, Gómez asistió a la importante gala por su papel en la serie Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building, título original), creada por Steve Martin y John Hoffman. Por otro lado, la hermana de Kim Kardashian acompañó a su actual pareja, el actor Timothée Chalamet por su interpretación en la película Wonka, donde fue nominado por Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia.

Kylie fue a apoyar a su novio. Créditos: X @badboyfan1000.

Un video de una charla entre la cantante, Taylor Swift y Keleigh Sperry se volvió viral en todo el Internet. Y es que expertos en leer labios aseguran que Gómez aparece contándole a sus amigas el chisme de la noche: se quiso tomar una foto con Chalamet pero Kylie no la habría dejado. En el audiovisual, sus amigas se sorprenden por lo que les cuenta la fundadora de Rare Beauty.

El video de Selena Gómez contándole a sus amigas lo sucedido con Timothée Chalamet y Kylie Jenner

Recordemos que Kylie Jenner es muy cercana a Hailey Bieber, la esposa del famoso cantante Justin Bieber. Bieber mantuvo una relación con Gómez con algunos idas y vueltas y muchas veces se habló de una enemistad entre Hailey y Selena, algo que ambas desmintieron en 2023 después de varios años de rumores. Además, Swift no tiene una muy buena amistad con la familia Kardashian-Jenner por la polémica llamada del año 2016 entre Taylor y Kanye West, rapero y exmarido de Kim Kardashian.

En las redes sociales, varios internautas salieron a defender a Selena Gómez por la actitud que tuvo Kylie Jenner con ella, aunque hubieron otros que destacaron, de manera positiva, la postura que asumió la modelo con su pareja.