Wanda Nara sorprendió con un mensaje feminista desde Dubai: "Hay que ser empáticas y..."

Luego de un intenso 2023, Wanda Nara decidió tomarse unas merecidas vacaciones junto a Mauro Icardi y sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca, en el modesto destino de Dubai. Es que entre su problema de salud, su empresa, la familia y el Bailando Italiano, Wanda Nara no tuvo mucho tiempo de descanso.

Para arrancar el 2024, la familia Nara-Icardi eligió las playas de Dubai y un reconocido, y lujoso, hotel para para sus días de arena y sol. Asimismo, la mediática comparte fotos de sus días de ocio con sus más de 16 millones y medio de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Wanda Nara y su familia disfrutan de unas lujosas vacaciones en Dubai

Entre las imágenes de sus días soñadas entre amor, familia, juegos, comida saludable y mucha playa, Wanda Nara se tomó el tiempo para reflexionar y dejar un mensaje feminista a sus seguidores.

Obviamente esto sorprendió e hizo eco al utilizar un video de la artista estadounidense, Miley Cyrus, cantando su icónica y tan representativa, 'Flowers'. La misma habla de la importancia de quererse a una misma más allá de cualquier tipo de relación sexo-afectiva, la cual fue inspirada en la ruptura amorosa de la cantante con el actor Liam Hemsworth.

Este tema se convirtió en un himno entre las feministas donde resalta el amor propio y que no hay necesidad de tener una persona a tu lado para ser feliz. Por eso no fue casual que Wanda Nara haya elegido un fragmento de la canción que decía: "Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo durante horas, decir cosas que no entiendes; puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano... Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes”.

Antes de cerrar, la conductora sorprendió con un profundo mensaje para las mujeres. “Quererse mucho y bien a una misma, es el mensaje para todas las mujeres. Ser empáticas entre nosotras, siempre, porque todo vuelve. Quien hace el bien, siempre vive más feliz y liviano”, sentenció, a corazón abierto.

El mensaje feminista de Wanda Nara para sus seguidora

Siempre empática con las mujeres, luego de superar grandes batallas a nivel profesional, personal, amoroso y familiares, Wanda Nara se sigue mostrando del lado de las mujeres, más allá de todas las situaciones adversas que debió afrontar a lo largo de sus 37 años.

Por el momento no confirmó cuál será su futuro laboral pero lo que sí es asegurado es la buena onda, la alegría y los momentos de disfrute que está teniendo con su familia.