La impactante experiencia mística de Flor Peña que la conectó con su padre

Mientras se encuentra en Villa Carlos Paz, Florencia Peña brindó una entrevista en la que, lejos de mostrar su costado más descontracturado o de compartir sus opiniones políticas siempre polémicas, esta vez habló de la conexión mística que tiene con su padre.



La actriz, que se encuentra en la mencionada ciudad cordobesa con motivo de la temporada teatral, que la tiene protagonizando la adaptación argentina de “Mamma Mía”, contó que ese lugar le genera recuerdos de su padre, que falleció en el año 2020.

Florencia Peña y su padre.



Sucede que al papá de Florencia Peña le encanta visitar Villa Carlos Paz. Por ese motivo, la actriz, junto a su familia, tomaron una decisión muy significativa con respecto al sitio donde él descansaría eternamente.



“Tiramos las cenizas de mi viejo en un árbol al que él siempre iba con mi mamá, Norma, a andar en bicicleta alrededor del largo San Roque”, contó la reconocida actriz en una entrevista con Pronto.



Asimismo, Florencia Peña sorprendió al confesar que mantiene una conexión mística con su padre. “Está todo el tiempo conmigo. Lo siento mucho. Se aparece en pensamientos y lo sueño mucho. De repente, en algunas señales…”, reveló.

Florencia Peña y sus padres.



“Hace mucho tiempo que abro mis registros akáshicos y mi viejo aparece como mi guía. Me baja información y estoy re conectada con él, desde que no está más en este plano”, agregó la actriz desde Villa Carlos Paz.



“No creo en la muerte ni en el final, sino en que esto es un paso a otra dimensión. Estoy re conectada con él y estar en Carlos Paz me conecta más que nunca con mi papá”, concluyó Florencia Peña.