Juariu confesó que padece una terrible adicción: "8 veces por día"

La vida profesional de Juariu viene en alza hace varios años. En la actualidad acompaña a Vero Lozano en 'Cortá por Lozano' como así también está 100% metida en Gran Hermano pero este 2024 se trae de todo.

Es que este 2 de enero desembarcó en YouTube una nueva plataforma de streaming que se inauguró bajo el nombre 'La casa', la cual se transmite desde una sede en Punta del Este y Juariu es una de las integrantes junto con Lizardo Ponce, Zaira Nara, Cachete Sierra y Lola Latorre.

Juariu la rompe en 'La casa', el nuevo programa de streaming de influencers en Punta del Este

Como viene siendo tendencia en los programas de streaming, que tan en boga están, el formato gira alrededor de charlas, debates, entrevistas y las tan fieles anécdotas, que tanto les dan de comer. En dicho contexto, Juariu abrió su corazón, en su segunda edición, y sorprendió a todos al hacer una confesión que tiene que ver con su vida personal.

Se trata de una fuerte adicción que sufre y le cuesta controlar: "Por día me puedo comer 8 mandarinas. Me levanto a la mañana. Como fruta con mate y no me hace nada. La aprieto en la mano, ¿Entendés? Me encanta el olor a mandarina”, comenzó a explicar la influencer tucumana en tanto sus compañeros intentaban entender ese fanatismo por la fruta.

Y continuó: “Me gusta el olor a mandarina criolla. Es como que tengo una adicción”. Tras semejante confesión, continuó compartiendo sus secretos mejores guardados y profundizó sobre sus gustos y manías a la hora de comer: "Cuando era chica a la salchicha le comía la piel nada más".

"Iba a la heladera, estaba la salchicha y a mi me mamá no le gustaba porque yo le comía solo la piel. No me gustaba lo de adentro. La ponía a la salchicha en la casita de la Barbie”, detalló Juariu y dejó a todos sus compañeros con la boca abierta.

Juariu es obsesiva por el olor a mandarina y se puede comer hasta 8 por día

Pero no terminó su relato hasta que remató: "La iba escondiendo a las salchichas ahí para que mi mamá no vea. Mi hermana era chica, iba a jugar a la casita y de repente empezó a gritar”.

Obviamente, sus compañeros quedaron atónitos ante semejantes manías y fanatismo por la salchicha por parte de Juarui, por lo que Zaira Nara acotó sorprendida: “Te podría haber agarrado botulismo. ¿No era más fácil comer chicle?”.